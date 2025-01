A murit marea doamnă a cântecului. O țara întreagă își ia adio de la iubita cântăreață: Ne va lipsi foarte mult

SURSA FOTO: Dreamstime

Doliu în lumea artistică după decesul cântăreței și actriței britanice Marianne Faithfull, la vârsta de 78 de ani. Ea devenise celebră în anii ’60 cu hituri precum „As Tears Go By” și a inspirat piese celebre precum „Wild Horses” și „You Can’t Always Get What You Want” ale formației Rolling Stones.