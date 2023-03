Colegul de trupă al lui Slattery, Dave Brock, și el co-fondator al trupei, numită inițial „Group X”, a împărtășit vestea într-o postare emoționantă pe Facebook, scrie Daily Mail.

Trupa Hawkwind este foarte cunoscută pentru cântecul „Silver Machine”

Slattery și Brock au format trupa Hawkwind în Ladbroke Grove, Londra, alături de basistul John Harrison, bateristul Terry Ollis și clăparul Michael „Dik Mik” Davies. Trupa Hawkwind este foarte cunoscută pentru cântecul „Silver Machine”, care a ajuns pe locul 3 în topul single-urilor din Marea Britanie, în 1972, precum și pentru „Urban Guerrilla” și „Shot Down in the Night”.

Hawkwind a avut o listă constantă de membri ai trupei, 42 de muzicieni făcând parte din ea în cele cinci decenii de existență. De asemenea, Slattery a făcut parte din supergrupul Hawkestrel al basistului Alan Davey.

A murit acasă, de Ziua Sfântului Patrick

Brock, în vârstă de 81 de ani, a anunțat moartea colegului său de trupă într-o postare pe Facebook: „Ne pare rău să vă anunțăm vestea tristă că vechiul nostru prieten și membru fondator al Hawkwind, Mick Slattery, a murit liniștit, acasă, de Ziua Sfântului Patrick, după o scurtă boală.”

El a continuat: „Alături de Mick am cântat într-o trupă numită Famous Cure, în 1967. Cu ea am făcut mai multe turnee în Olanda, înainte de a forma Hawkwind, în 1969. Am o mulțime de amintiri frumoase din zilele tinereții noastre, cântând împreună în Olanda și petrecând în Richmond, la L’Auberge Cafe și Eel Pie Island.”

„La sfârșitul anilor 60, obișnuiam să repetam în apartamentul meu din Putney și, de asemenea, în subsolul magazinului de muzică al lui Bob Kerr din Gwalior Road. Cântam tare, spre supărarea vecinilor noștri. Zbor lin, vechi prieten”, a spus el în final.

Prezentatorul TV Matthew Wright a postat un mesaj de condoleanțe, scriind: „Am avut marea plăcere să-i strâng mâna lui Mick când a venit în culise la Astoria. Am fost fericit să văd sclipirea ochilor lui. Odihnește-te în pace, Mick și condoleanțe familiei.”

Nik Turner a încetat din viață anul trecut

La finele anului trecut, în luna noiembrie, și Nik Turner, și el co-fondator al trupei Hawkwind, a încetat din viață, la vârsta de 82 de ani. Artistul britanic era considerat un pionier al rock-ului spațial.

Nicholas Robert Turner s-a născut pe 26 august 1940, la Oxford și a studiat saxofonul. A fost unul dintre membrii fondatori ai trupei Hawkwind, care s-a format în 1969, alături de Dave Brock, John Harrison, Terry Ollis și Mick Slattery. A cântat cu trupa timp de șapte ani, inclusiv cu Lemmy Klimster, care s-a alăturat acesteia în 1971 și care, ulterior, a devenit basistul formației Motörhead.

Turner a părăsit trupa în 1976, dar a revenit aici în 1982, unde a mai cântat doi ani. Între cele două perioade petrecute în trupa Hawkwind, Turner a călătorit în Egipt și a înregistrat muzică de flaut chiar în interiorul piramidelor. Înregistrările sale au devenit baza unui grup numit Sphynx, care a lansat albumul „Xitintoday”, în 1978.

Turner a înregistrat mai multe cântece sub numele de Inner City Unit, Nik Turner’s Fantastic All Stars, și Space Ritual.

„Am o atitudine foarte lejeră! Pentru mine este divertisment”, declara el pentru site-ul muzical Quietus, în 2013.

„Dar divertisment cu o agendă clară: aceea de a răspândi bucurie și iubire. Îmi fac griji că sunt prea hippy, dar pacea și dragostea nu mai sunt sentimente la modă și cred că ar trebui să fie”, spunea artistul.