Momentan, nu sunt cunoscute cauzele decesului artistei Sinead O’Connor

Sinead O’Connor s-a stins din viață miercuri, 26 iulie 2023, la onorabila vârstă de 56 de ani. Vedeta a fost găsită, fără suflare, în apartamentul ei din Londra, Anglia.

Poliţia Metropolitană a informat că moartea ei nu este tratată ca fiind una suspectă, dar urmează să i se facă autopsia pentru a se stabili exact cauzele decesului ei. Ea a fost declarată moartă la faţa locului la ora locală 11:18.

Irlanda regretă moartea ei

La doar câteva minute distanță după ce a fost anunțat decesul ei, nume mari din Irlanda i-au adus un ultim omagiu. De exemplu, preşedintele Irlandei, Michael D. Higgins, a lăudat angajamentul ei faţă de problemele importante pe care le-a adus în atenţia publicului, „indiferent cât de incomode ar fi fost acele adevăruri.”

Premierul Irlandei, Leo Varadkar, a zis că muzica ei „a fost iubită în întreaga lume, iar talentul ei este de neegalat.”

„Irlanda a pierdut una dintre cele mai mari personalităţi ale sale, o artistă extrem de talentată, o adevărată deschizătoare de drumuri. A fost o irlandeză în industria muzicală care a deschis drumuri, iar pierderea ei va fi resimţită dureros de foarte mulţi oameni”, a spus, la rândul său, Michelle O’Neill, vicepreşedintele partidului politic din Irlanda – Sinn Fein.

Un documentar realizat în 2022 despre Sinead O’Connor, intitulat „Nothing Compares”, urmează să fie difuzat pentru prima dată de postul de televiziune Sky TV sâmbătă, 29 iulie 2023.

Despre Sinead O’Connor

Când avea doar 15 ani, Sinead O’Connor a fost plasată într-o școală de corecție pentru că a furat de mai multe ori. Centrul de Formare „An Grianán”, din Dublin, a fost anterior o spălătorie celebră pentru „femeile decăzute”. Una dintre călugărițele de acolo i-a observat talentul muzical, i-a cumpărat o chitară și a împins-o să ia lecții.

Printr-un anunț dintr-o revistă muzicală din Dublin, ea l-a întâlnit pe Colm Farrelly și împreună au format trupa „Ton Ton Macoute”, care a adus-o în atenția industriei muzicale mondiale. După ce a semnat cu Ensign Records, a lansat primul ei album, intitulat „I Do Not Want What I Haven’t Got” (1990), care s-a vândut în peste șapte milioane de exemplare și care a inclus hitul de succes „Nothing Compares 2 U”.

Sinead O’Connor a avut un palmares de zece albume, dar „Nothing Compares 2 U” a fost single-ul nr. 1 pe plan mondial în Billboard Music Awards în 1990. În acest an, ea a primit premiul inaugural pentru album clasic irlandez – Classic Irish Album – în cadrul RTE Choice Music Awards.