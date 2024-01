Sinéad O’Connor a murit din cauze naturale

Sinéad O’Connor a murit din cauze naturale, potrivit Tribunalului Southwark Coroners Court din Londra, Anglia.

„Aceasta este pentru a confirma că doamna O’Connor a murit din cauze naturale. Prin urmare, medicul legist şi-a încetat implicarea în moartea ei”, a informat biroul medicului legist pentru Variety.

Toată Irlanda a regretat profund moartea ei

Sinead O’Connor s-a stins din viață pe data de 26 iulie 2023, la onorabila vârstă de 56 de ani. Vedeta a fost găsită, fără suflare, în apartamentul ei din Londra, Anglia.

Poliţia Metropolitană a informat atunci că moartea ei nu a fost tratată ca fiind una suspectă, dar s-a decis să i se facă autopsia pentru a se stabili exact cauzele decesului ei.

La doar câteva minute după ce a fost anunțat decesul ei, nume mari din Irlanda i-au adus un ultim omagiu.

De exemplu, preşedintele Irlandei, Michael D. Higgins, a lăudat angajamentul ei faţă de problemele importante pe care le-a adus în atenţia publicului, „indiferent cât de incomode ar fi fost acele adevăruri.”

La rândul său, premierul Irlandei, Leo Varadkar, a zis că muzica ei „a fost iubită în întreaga lume, iar talentul ei este de neegalat.”

„Irlanda a pierdut una dintre cele mai mari personalităţi ale sale, o artistă extrem de talentată, o adevărată deschizătoare de drumuri. A fost o irlandeză în industria muzicală care a deschis drumuri, iar pierderea ei va fi resimţită dureros de foarte mulţi oameni”, a spus și Michelle O’Neill, vicepreşedintele partidului politic din Irlanda – Sinn Fein.

Despre Sinead O’Connor

Când avea doar 15 ani, Sinead O’Connor a fost plasată într-o școală de corecție pentru că a furat de mai multe ori. Centrul de Formare „An Grianán”, din Dublin, a fost anterior o spălătorie celebră pentru „femeile decăzute”. Una dintre călugărițele de acolo i-a observat talentul muzical, i-a cumpărat o chitară și a împins-o să ia lecții.

Printr-un anunț dintr-o revistă muzicală din Dublin, ea l-a întâlnit pe Colm Farrelly și împreună au format trupa „Ton Ton Macoute”, care a adus-o în atenția industriei muzicale mondiale.

După ce a semnat cu Ensign Records, a lansat primul ei album, intitulat „I Do Not Want What I Haven’t Got” (1990), care s-a vândut în peste șapte milioane de exemplare și care a inclus hitul de succes „Nothing Compares 2 U”.

Sinead O’Connor a avut un palmares de zece albume, dar „Nothing Compares 2 U” a fost single-ul nr. 1 pe plan mondial în Billboard Music Awards în 1990.

În acel an, ea a primit premiul inaugural pentru album clasic irlandez – Classic Irish Album – în cadrul RTE Choice Music Awards.