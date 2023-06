Rapperul american Big Pokey a murit duminică, pe 18 iunie, după ce sâmbătă s-a prăbușit pe scenă în timpul unui concert. Acesta avea numai 45 de ani.

A murit rapperul american Big Pokey

Big Pokey, pe numele său real Milton Powell, era originar din Houston, Texas, și a contribuit la revoluționarea scenei hip-hop din acest oraș, potrivit DPA. Decesul acestuia a fost confirmat de către un reprezentant al artistului, dar nu a fost precizată și cauza morții.

„Cu profundă tristeţe împărtăşim vestea trecerii în nefiinţă a iubitului nostru Milton ‘Big Pokey’ Powell”, a declarat reprezentantul muzicianului pentru The Times.

Big Pokey a făcut parte din influentul colectiv de hip-hop din Screwed Up Click din Houston. Acesta era celebru și pentru cariera sa solo, mai ales pentru albumul său de debut din 1999, „The Hardest Pit in the Litter”. Cel mai recent album, intitulat „Sensei”, în lansase în 2021. În același an, a lansat și un EP cu rapperul J Dawg, la rândul său originar din Houston. De asemenea, Big Pokey a colaborat cu Megan Thee Stallion pentru piesa „Southside Royalty Freestyle” de pe albumul ei din 2022, „Traumazine”.

A murit Christy Dingam, solistul trupei Aslan

Lumea muzicii a mai suferit o pierdere recent. Este vorba despre Christy Dignam, solistul trupei irlandeze Aslan, care s-a stins la vârsta de 63 de ani. Anunțul a fost făcut de fiica sa, Keira, într-o postare emoționantă pe Facebook.

„Tata ne-a părăsit. A plecat liniștit, astăzi, marți, 13 iunie, la ora 13.00, după o luptă curajoasă, îndelungată, cu boala, înconjurat de familie. Vă rugăm să respectați nevoia familiei de intimitate în această perioadă extrem de dureroasă”, se spune în postare.

„Să-l păstrăm cu toții în inimile noastre și să prețuim viața remarcabilă a unui cântăreț talentat, a unui mare povestitor și a unei persoane minunate”, se mai spune în mesaj.

Președintele Irlandei, Michael D Higgins, a spus că Christy Dignam și colegii lui din trupa Aslan au avut o „conexiune remarcabilă” cu publicul lor.

„Christy a fost esențial pentru această conexiune, spectacolele sale asigurând nopți memorabile de fiecare dată când trupa Aslan era pe scenă”, a spus el.

Higgins a spus că oamenii din orice oraș al Irlandei au propriile amintiri și „au simțit mereu că au o legătură personală cu Christy”.