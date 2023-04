Șepci pentru bărbați

Preferi un stil urban pentru ținutele de zi cu zi? Mizează pe sneakers, blugi, un hanorac și adaugă o șapcă de la branduri în stil streetwear. Un model simplu, într-o culoare neutră, cum ar fi Nike Sportswear Heritage 86 sau Champion Small Logo – aceste versiuni nu ar trebui să lipsească din garderoba ta. Designul atemporal, monocolor, decorat doar cu logo-ul brandului, este un accesoriu de încredere pentru orice ținută, mai ales pentru una menită să-ți exprime caracterul casual. În afară de o șapcă de baseball într-o nuanță neutră, merită să ai în colecția ta de șepci una care să te facă să ieși în evidență și să înveselească cele mai monotematice ținute. Aici nu poate exista decât o singură alegere: șepci New Era cu logo-urile iconice ale unor echipe sportive, precum New York Yankees sau Chicago Bulls. O altă emblemă streetwear este șapca de baseball dreaptă, care este asociată cu cultura hip-hop. Poți găsi una la brandurile New Era și Jordan, printre altele. Outfit-uri care să exprime interesele tale? Brandurile streetwear lansează din când în când noi șepci inspirate din cultura pop. Un exemplu? Șapca Sketch Pill Box Hat de la Vans are o croială interesantă și imprimeuri cu motive din serialul „Stranger Things”.

Șepci pentru femei

Șapca dama perfectă pentru iubitorii stilului streetwear? Desigur, totul depinde de gusturile individuale, dar avem câteva tipuri. Unul dintre ele este, bineînțeles, șapca simplă, care poate fi purtată fie cu sneakers, colanți și un tricou, fie cu teniși și o rochie vaporoasă. Vei alege modelul Batwing Flexfit în negru, alb sau roșu de la Levi’s sau must have-ul tău este mai degrabă șapca simplă adidas Con Dad Cap cu o textură interesantă? Când vine vorba de șepci pentru femei, merită să te echipezi și cu îndrăgita șapcă trucker, adică una cu spate din material tip plasă. Caută șepci trucker în colecțiile de la Vans și New Era. De asemenea, fii atentă la reapariția cozorocului specific tenisului, care nu numai că îți protejează ochii de soare, dar arată foarte bine cu ținutele de zi cu zi în zilele călduroase.

Șepci pentru copii

Șepci în stil streetwear pentru juniori? Bineînțeles că da! Brandurile iconice oferă versiuni pentru juniori cu care poți să-ți echipezi copilul. În funcție de faptul că preferă culorile „adulte” sau se înconjoară de elemente colorate, cumpără-i o șapcă simplă de la Confront, monocoloră, sau mizează pe șapca de baseball de la Jordan – în galben sau roșu, cu celebrul „jumpman”.

Cu siguranță se va deplasa cu mândrie spre școală sau grădiniță. Ai nevoie de un model pentru o fetiță? Atunci, ideală va fi șapca Vans Court Side Printed Hat cu model floral.