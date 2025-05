Grindina a făcut ravagii în România în ultimele zile, iar televiziunile și presa au difuzat imagini de coșmar din mai multe zone ale țării. Ce a provocat însă totul? Mihai Răzvan Moraru, antreprenor și realizator al podcastului „Cerne și discerne”, vine cu o explicație.

Mihai Răzvan Moraru susține că dezinformarea a fost utilizată drept argument în deciziile greșite luate de Guvernul României. El spune că, în anul anterior, unii fermieri și anumite asociații ale acestora au afirmat că seceta dezastruoasă ar fi fost cauzată de utilizarea sistemului național antigrindină, un mecanism menit să prevină pagubele provocate de furtuni violente, în special de grindină.

Potrivit lui, după două decenii în care acest sistem fusese utilizat constant, prin sprijinul câtorva lideri de asociații și al unor companii interesate să atragă susținerea fermierilor, a fost înaintată o petiție către Ministerul Agriculturii. În această petiție se afirma că sistemul antigrindină ar fi responsabil pentru lipsa ploilor.

Mihai Răzvan Moraru atrage atenția că nu au fost prezentate studii sau argumente științifice în acest sens, ci doar un cumul de impresii și teorii conspiraționiste, în ciuda faptului că sistemul era utilizat și în alte țări din Uniunea Europeană și că existau cercetări care analizaseră datele.

În postarea sa, antreprenorul scrie că Florin Barbu, ministrul Agriculturii din partea PSD, a anunțat că va solicita studii, însă acestea nu au apărut nici după un an. Totuși, ministrul a pus în aplicare solicitarea grupului respectiv, deși acesta era unul minoritar.

Moraru indică faptul că, astfel, în a doua jumătate a anului trecut, ministerul a anunțat că nu mai există finanțare pentru program, iar sistemul antigrindină nu mai funcționa de un an.

În opinia lui Mihai Răzvan Moraru, luna aprilie 2025 a fost devastatoare pentru mii de fermieri, indiferent de dimensiunea exploatațiilor. El precizează că grindina a distrus culturile de pe 200.000 de hectare, generând pagube estimate la aproape 200 de milioane de euro.

Specialistul mai scrie că, în noaptea trecută, grindina a produs distrugeri majore în județe precum Ialomița, Prahova, Dâmbovița și Giurgiu – cele mai afectate, după spusele sale.

Alte sute de mii de hectare au fost puse în pericol, cu daune de sute de milioane de euro, iar mulți fermieri, care nu susținuseră măsura opririi sistemului, și-au pierdut munca de peste an și nu își mai vor putea plăti furnizorii sau ratele la bancă.

Mihai Răzvan Moraru afirmă că cei care au solicitat oprirea sistemului au tăcut acum și se prefac că nu s-a întâmplat nimic. El a observat că acea ploaie pe care o așteptaseră după oprirea sistemului nu a mai venit, deoarece seceta a continuat în multe regiuni atât în toamna anului 2024, cât și în primăvara anului 2025.

În unele județe, culturile au fost salvate în ultimul moment datorită ploilor recente, dar acest lucru s-a întâmplat chiar și în lipsa sistemului antigrindină.

În final, Mihai Răzvan Moraru concluzionează că astfel de consecințe apar atunci când oamenii cred în teoriile conspiraționiste vehiculate online și când un ministru alege populismul în locul științei. El se întreabă, retoric, cine urmează să plătească pentru pagubele viitoare, în contextul în care se anunță și alte furtuni: fermierii, angajații companiilor sau ministrul Barbu?

„Uite așa – dezinformarea este folosită ca argumentare în deciziile greșite ale Guvernului României!

Domnul Barbu, încă actualul ministru

PSD al agriculturii a anunțat că va cere studii, care nu au mai venit nici după un an. Și a pus în aplicare solicitarea acestui grup, chiar dacă era unul minoritar. Astfel că în a doua parte a anului trecut a anunțat că nu mai are finanțare pentru acest program și tot sistemul a murit de un an.

Dar deja grindina nu mai distruge doar culturile agricole. Fenomenele extreme au distrus case, mașini și au omorât animale. Iar dacă te prinde în spațiu deschis, având în vedere diametrul grindinei care a căzut ieri, îți poate lua și viața!

Asta se întâmplă când oamenii cred toate tâmpeniile conspiraționiste de pe internet, iar un ministru folosește populismul, nu știința!

Se anunță furtuni și în următoarea perioadă! Cine va plăti pentru aceste pagube? Acei fermieri, angajați ai companiilor private sau Ministrul Barbu?", scrie Mihai Răzvan Moraru pe Facebook.