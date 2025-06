Oltenia devine noul epicentru al dezastrului agricol din România, afectată sever de grindină în lipsa unui sistem activ de protecție. Paradoxal, tot din această regiune, unde culturile au fost făcute una cu pământul, vine și susținerea pentru ministrul care a suspendat sistemul național antigrindină: Florin Barbu, susținut de PSD, scrie cetateanul.net.

În ciuda acestor date, sistemul a fost suspendat. Motivul invocat? Absența unor studii care să demonstreze că rachetele antigrindină nu ar provoca secetă – o ipoteză fără temei științific, dar popularizată de o minoritate vocală din Prahova și Vrancea și preluată ca atare de ministrul Barbu.

Aceasta a subliniat că rachetele intervin punctual asupra norilor care generează grindină, fără a putea influența regimul pluviometric general al unei regiuni.

Generalul Florescu a reamintit că România dispune de capacitatea de a stimula precipitațiile în mod controlat.

„S-au făcut enorm de multe studii climatice, despre activitatea de intervenție activă, nu numai în România, peste tot în lume. Dar noi facem studii de fezabilitate pentru fiecare punct de lansare și pentru fiecare unitate în parte în momentul în care instalăm, pentru că e legea care ne obligă să facem asta. (…)

Am văzut programe în multe țări, am început și în România. Am făcut, câțiva ani la rând, creere de precipitații, cu avioane luate din Grecia și din Bulgaria. Putem să creștem precipitațiile în momentul când este nevoie cu 10-15%, chiar și 20%. Avem o altă tehnologie, care este la îndemâna fermierilor, cea folosită în Franța – e vorba de baloane cu Heliu, comandate prin telefon. Este ușor de controlat și are eficiență foarte bună. Noi am adus această tehnologie din Franța și am folosit-o la Iași, în zona Cotnari. Grupul de Combatere Cotnari, acolo am folosit-o pe creștere de precipitații și am avut rezultate.

Am folosit și o a patra tehnologie, a generatoarelor terestre. Am fost în Spania, am discutat și cu fermierii, și cu cei care se ocupă de asta. Putem să implementăm generatoare terestre, chiar și fermierii le pot folosi, sub îndrumarea specialiștilor de la Autoritate”, a precizat acesta.