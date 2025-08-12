Vreme deosebit de caldă în România! Atenționarea de tip cod galben de caniculă va intra în vigoare mâine, 13 august 2025, și va fi valabilă între orele 12:00 și 21:00.

Potrivit ANM, miercuri, în regiunile Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi foarte ridicate, cu valori locale de caniculă și disconfort termic accentuat. Ei au precizat că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor oscila între 33 și 36 de grade Celsius.

Codul galben de caniculă vizează județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Cluj, Arad, Alba, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. În București, pe 13 august 2025, vremea va rămâne călduroasă, cu cer predominant senin și vânt slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 34 de grade Celsius.

România va scăpa în curând persistent de caniculă, însă trecerea la temperaturi mai suportabile va fi graduală. Conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru perioada 12–24 august, căldura intensă va continua să domine aproape întreaga săptămână, urmând ca, începând de duminică, 17 august, aerul fierbinte să fie înlocuit treptat de mase de aer mai reci. În cele mai multe regiuni, temperaturile maxime vor scădea sub 30°C, iar ploile vor fi în general rare, cu excepția zonei montane, unde se pot semnala averse izolate.

În sudul țării, în special în Muntenia și Oltenia, valorile caniculare vor persista pentru câteva zile, în timp ce în zona montană vremea va rămâne mai blândă, cu ploi sporadice. Această evoluție marchează începutul unui final de vară mai confortabil, caracterizat de nopți mai răcoroase și temperaturi diurne ce vor coborî sub pragul de 30°C în tot mai multe zone.

În Banat, temperaturile maxime vor rămâne între 34 și 36°C până pe 17 august, cu o ușoară scădere la aproximativ 34°C în data de 12 august. Ulterior acestei date, valorile termice vor începe să coboare treptat, ajungând în jur de 32°C spre sfârșitul perioadei. Nopțile vor fi călduroase, cu temperaturi cuprinse între 15 și 19°C, iar precipitațiile vor fi aproape inexistente.

În Crișana, căldura va atinge apogeul între 14 și 17 august, când temperaturile maxime vor fi de 35 – 36°C în timpul zilei. După această perioadă, vremea se va răcori ușor, cu maxime în jur de 30°C la finalul intervalului. Temperaturile minime vor varia între 14 și 19°C, iar ploile vor fi rare. Mai multe puteți citi aici.