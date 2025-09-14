Cunoașterea lunii de naștere a potențialului partener va eficientiza experiențele unei întâlniri, deoarece vei ști dacă ești sau nu compatibil cu acea persoană, în funcție de luna nașterii sale.

Potrivit astrologilor și experților în relații, există persoane născute într-o anumită lună cu care ar trebui să te întâlnești, pe baza propriei tale luni de naștere, scrie Parade.

Cele mai compatibile potriviri din punctul de vedere al lunii nașterii sunt următoarele, susțin astrologii.

Cine poate ține pasul cu cei născuți în ianuarie? Persoanele născute în ianuarie sunt forțe unice ale naturii, fie că sunt Capricorni strategici sau Vărsători inovatori. Sunt ființe structurate, dar inovatoare, de școală veche, dar progresiste. Dacă cineva poate înțelege un individ născut în ianuarie, acela este unul născut din iulie.

Între timp, cei născuți în iulie sunt foarte empatici și inteligenți care au nevoie de un partener centrat pe inimă, dar inteligent. Au capacitatea unică de a lua în considerare toate perspectivele, deoarece cei născuți în iulie sunt înzestrați cu simpatie și raționalitate.

În total, cei născuți în ianuarie și iulie au o legătură dinamică aparte, care încurajează exprimarea de sine și atenția. Nici unul nu se va simți neîmplinit, deoarece ianuarie și iulie oferă un sprijin emoțional și cognitiv amplu unul altuia.

Nu este un secret că cei născuți în februarie sunt pretențioși. Nu se mulțumesc cu oricine, deoarece au standarde înalte pentru ei înșiși și pentru viața lor amoroasă, fie că sunt Vărsători sau Pești visători.

Drept urmare, majoritatea celor născuți în februarie sunt singuri mult timp înainte de a întâlni persoana potrivită. Dar cei născuți în august li se potrivesc perfect. Un individ născut în august este o persoană încrezătoare, loială, care se străduiește să facă tot ce poate.

De asemenea, sunt pretențioși. Sunt fie Fecioare meticuloase, fie Lei îndrăzneți. Sunt buni planificatori, așa că trebuie să se asigure că un potențial partener se potrivește perfect în viața lor.

Cei născuți in luna august își va găsi sufletul pereche în cei născuți în februarie, deoarece ei reprezintă idealurile, standardele și așteptările pe care cei născuți în august le caută la un partener.

Un individ născut în august aduce precizie și pasiune; Februarie oferă autenticitate și prietenie. Împreună formează un cuplu durabil.

Cei născuți în luna martie sunt amestecul perfect de visare și acțiune, fie că sunt Berbeci proactivi sau Pești plini de imaginație. Acești indivizi au capacitatea unică de a acționa dacă simt cu tărie aspirațiile, dorințele și obiectivele lor.

Un om născut în martie are nevoie de un partener care să-i înțeleagă energia orientată spre acțiune. Cei născuți în septembrie sunt omologi perfecți, deoarece cei născuți în septembrie sunt la fel de motivați și idealiști, ceea ce completează ambiția celor născuți in martie.

Cei născuți în septembrie sunt atenți și foarte precauți, care ar avea de câștigat dacă se întâlnesc cu cineva născut în luna martie. Cei născuți în martie îi pot ajuta pe cei născuți în septembrie să se simtă încrezători în acțiunile și deciziile lor, oferind asigurarea de care au nevoie într-o relație. Un individ născut in septembrie se va simți recunoscător să aibă alături un partener motivat.

Când persoane din luna martie și septembrie se unesc, orice este posibil. Acesta este un cuplu care susține fără echivoc obiectivele celuilalt, se motivează reciproc și se încurajează să-și urmeze visele.

Celor născuți în aprilie nu le este teamă să-și asume riscuri în dragoste, fie că sunt Berbeci proactivi sau Tauri senzuali. Persoanele născute în aprilie au o personalitate înflăcărată, încrezătoare, care le oferă puterea de a prelua conducerea.

Indivizii născuți în octombrie sunt, de asemenea, lideri, fie Scorpioni profunzi, fie Balanțe sociabile. Sunt gânditori și intuitivi, dar pot fi indeciși. O persoană născută in luna octombrie se va simți mai îndrăzneață și motivată cu partenerul său născut în aprilie.

Cei născuți în luna mai sunt fie Gemeni vorbăreți, fie Tauri practici, cu personalități capricioase, iubitoare și sunt predispuși la o viață boemă. Un individ născut în noiembrie oferă exact ce are nevoie o persoană născută în mai, motiv pentru care un nativ Geamăn sau Taur poate fi atras din prima clipă, fie de un Săgetător aventuros, fie de un Scorpion.

Cei născuți în noiembrie tânjesc și ei după legături romantice. Găsirea sufletului pereche este importantă, deoarece nu se poate mulțumi cu afecțiunea de suprafață. Sunt suflete profunde, pasionale, care tânjesc după sufletele lor pereche, pe care le vor găsi la cei născuți în luna mai.

Un individ născut în luna iunie zboară de la un partener la altul, căutând persoana potrivită care să-i aducă stimulare mentală și intelectuală, fie că este vorba de Gemeni dualiști sau de Raci sensibili.

Comunicarea este importantă, așa că trebuie să fie alături de o persoană educată și atentă. Dintre toate lunile, cei născuți in iunie își vor găsi un partener ideal într-o persoană născută în decembrie. Nu va exista intre ei niciun un moment de tăcere sau plictiseală, indiferent dacă sunt un Săgetător introvertit sau un Capricorn orientat spre obiective.

Cei născuți în luna decembrie sunt, de obicei, oameni aventuroși, care caută mereu să-și extindă viziunea asupra lumii. Ei își vor întâlni perechea în cei născuți în iunie, care le oferă noi perspective și nu se tem să pună întrebări îndrăznețe. Un Săgetător sau un Capricorn va fi plăcut surprins să se predea cu totul celui născut în iunie.