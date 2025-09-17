Reprezentanţii Federaţiei SANITAS au atras miercuri atenţia autorităţilor competente că asigurarea fondurilor necesare funcţionării DGASPC-urilor nu este o opţiune, ci o obligaţie constituţională, menită să garanteze protecţia persoanelor vulnerabile, cetăţeni români cu drepturi depline. Sindicaliştii au subliniat că guvernul trebuie să intervină pentru a evita colapsul asistenţei sociale.

”Asistenţa socială în colaps – Guvernul tace! Federaţia SANITAS din România atrage ferm atenţia, tuturor autorităţilor abilitate, asupra faptului că asigurarea fondurilor necesare funcţionării DGASPC-urilor nu este opţională, este o obligaţie constituţională având ca principal scop susţinerea persoanelor vulnerabile, cetăţeni români, cu drepturi depline”, au transmis, miercuri, reprezentaţii SANITAS, într-un comunicat de presă.

Federaţia SANITAS semnalează că în anumite judeţe Direcţiile de asistenţă socială au rămas fără fonduri atât pentru plata serviciilor oferite beneficiarilor, cât și pentru salariile angajaţilor.

Sindicaliştii au subliniat că, deşi angajaţii continuă să lucreze pentru a nu abandona beneficiarii pe care îi îngrijesc de ani de zile, empatia nu poate înlocui salariile restante. Ei avertizează că nu vor mai putea continua să muncească fără remunerare și solicită guvernului să urgenteze procesul de rectificare bugetară pentru a asigura fondurile necesare funcţionării sistemului de asistenţă socială până la sfârşitul anului 2025, evitând astfel protestele angajaţilor.

”Şi cu toate acestea, salariaţii merg încă la muncă pentru că nu pot lăsa beneficiarii pe care îi îngrijesc de ani de zile, fără niciun sprijin. Si totuşi, stimaţi guvernanţi, vă rugăm să fiţi conştienţi că empatia nu ţine de foame, iar membrii noştri de sindicat nu vor merge la serviciu, la nesfârşit, cu stomacul gol. Si pentru a evita ca toţi salariaţii din Asistenţă socială să iasă în stradă pentru a-şi susţine drepturile, vă solicităm urgentarea procesului de rectificare bugetară astfel încât să puteţi asigura fondurile necesare desfăşurării activităţii în sistem până la sfârşitul anului 2025”, au mai transmis sindicaliştii.

Sindicaliştii afirmă că sunt dispuşi să poarte un dialog, dar avertizează că, dacă întârzierile la plata salariilor vor continua, vor apela la toate formele legale de protest disponibile.