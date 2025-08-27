Un proiect de lege care prevede modificarea Codului Rutier propune amenzi aproape dublate pentru șoferii care depășesc viteza legală. Această decizie a fost luată din cauza numărului mare de decese cauzat de accidentele de mașină. Proiectul de lege propune înăsprirea pedepselor pentru șoferii vitezomani, mai ales că viteza excesivă este de departe cauza principală generatoare de accidente rutiere grave în România.

Dacă acum, șoferii erau sancționați atunci când depășeau viteza cu minimum 10 km/h. În viitor, însă, vitezomanii nu vor mai scăpa de amendă dacă depășesc limita legală cu 5 km/h.

De altfel, amenzile se vor dubla, astfel că:

21-30 km/h – amendă între 808 și 1.010 lei;

31-40 km/h – amendă între 1.212 și 1.616 lei;

41-50 km/h – amendă între 1.818 și 4.040 de lei;

peste 50 km/h – amendă între 1.818 și 4.040 de lei + 20 de puncte de penalizare.

Vă reamintim că amenzile date pentru depășirea vitezei, în prezent, conform Codului Rutier, sunt structurate astfel:

Depășire cu 10-20 km/h peste limita legală: amendă între 405 și 607,5 lei (2-3 puncte amendă) și două puncte de penalizare.

Depășire cu 21-30 km/h: amendă între 810 și 1.012,5 lei (4-5 puncte amendă) și 3 puncte de penalizare.

Depășire cu 31-40 km/h: amendă între 1.215 și 1.620 de lei (6-8 puncte amendă) și 4 puncte de penalizare, posibilă suspendare a permisului pentru 30 de zile.

Depășire cu 41-50 km/h: amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9-20 de puncte amendă) și 6 puncte de penalizare.

Depășire cu peste 50 km/h: amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9-20 de puncte amendă), 6 puncte de penalizare și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Depășire cu peste 70 km/h: aceeași amendă și puncte ca la peste 50 km/h, dar suspendarea permisului este de 120 de zile.

În primele trei luni ale anului 2025, numărul accidentelor rutiere grave din România a înregistrat o scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor furnizate de Poliţia Română. În perioada ianuarie – martie 2025, la nivel naţional, s-au înregistrat 704 accidente, în urma cărora 244 de persoane au decedat şi 523 au fost rănite grav.

Comparativ cu situaţia similară înregistrată în anul 2024, se constată scăderea numărului de accidente -160 (-18,5%), scăderea numărului de persoane decedate -67 (-21,5%) şi scăderea numărului persoanelor rănite grav -131 (-20%).

În această perioadă, principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave au fost: