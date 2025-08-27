Serviciu militar voluntar în România. Ionuț Moșteanu a explicat că Mobex este un exerciţiu anual desfăşurat pe judeţe şi pe regiuni geografice, menţionând că în primăvară a avut loc în Teleorman, Giurgiu şi Olt, iar în septembrie şi octombrie va fi organizat în Sibiu, Mureş, Bucureşti şi Ilfov.

Oficialul a precizat că nu implică recrutarea forţată sau participarea la război, fiind doar un exerciţiu pentru evaluarea resursei operaţionale.

”E un exerciţiu, are şi un nume, se cheamă Mobex, se întâmplă de ani de zile şi se întâmplă pe judeţe, cuplat, pe arii geografice. Anul ăsta s-a întâmplat, în primăvară, în Teleorman, Giurgiu şi Olt. O să vedem, în septembrie, la Sibiu şi Mureş şi în octombrie un exerciţiu mare, cel mai mare, Bucureşti şi Ilfov. Îi anunţ de acum pe cei care vor mai vedea pe internet că îi cheamă cineva la oaste: nu-i cheamă nimeni la oaste, nu intrăm în niciun război, nu ia Armata pe nimeni cu forţa în armată. Există un exerciţiu care evaluează această resursă operaţională”, a declarat el pentru Euronews România.

Ministrul Apărării că baza de date a Armatei trebuie actualizată, ceea ce se practică în toate ţările.

Ionuț Moșteanu a precizat că la aceste exerciţii participă bărbaţii care au efectuat stagiul militar obligatoriu.

Totodată, oficialul a anunțat că Legea pregătirii populaţiei, care introduce serviciul militar voluntar, se află în prezent în procesul de avizare interministerială şi a obţinut deja majoritatea avizelor necesare.

Ministrul Apărării a explicat că Legea pregătirii populaţiei introduce serviciul militar voluntar pentru tinerii între 18 și 35 de ani, care se pot înscrie pentru patru luni de instruire plătită. La final, aceștia vor primi o sumă suplimentară și vor rămâne în rezerva operațională a Armatei Române, continuând să se pregătească periodic, ceea ce va întări capacitatea militară.

Ionuț Moșteanu a precizat, de asemenea, că pe durata celor patru luni vor fi remunerați cu solda minimă și la final vor primi aproximativ trei salarii medii.