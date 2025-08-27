Lipsa de soldați a relansat în cadrul Guvernului de la Berlin discuțiile despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

Guvernul de la Berlin vrea să atragă voluntari oferind avantaje financiare: salarii de peste 2.700 de euro pe lună, cazare gratuită, transport cu trenul inclus și cursuri de dezvoltare profesională. Se mai discută și despre subvenționarea permisului de conducere și acces ușor la cursuri de limbi străine.

Scopul este ca până în anul 2031 să fie recrutați anual până la 40.000 de tineri, astfel încât armata germană să ajungă la aproximativ 260.000 de soldați activi. În prezent, Bundeswehr are cam 182.000 de militari. NATO cere acum Germaniei să aibă cel puțin 60.000 de soldați în plus și 200.000 de rezerviști.

Cu câteva zile înainte ca Executivul să aprobe noul proiect, politicieni importanți au spus că planul ministrului Apărării, Boris Pistorius, nu rezolvă problemele actuale de securitate ale Germaniei. Planul lui Pistorius, inspirat după modelul suedez, presupune trimiterea anuală a unui chestionar către toți tinerii și toate tinerele din Germania de peste 18 ani. Băieții sunt obligați să răspundă, dar fetele pot alege dacă participă sau nu. Cei apți vor fi chemați la vizite medicale și, eventual, în armată.

Șeful Comisiei de Apărare, Thomas Röwekamp, însă, afirmă că armata germană are nevoie de peste 80.000 de soldați profesioniști și contractuali în plus, pe lângă 140.000 de rezerviști.

El a atras atenția că doar voluntarii nu sunt suficienți. De aceea, a propus obiective anuale obligatorii și un sistem automat care să reintroducă serviciul militar obligatoriu dacă aceste obiective nu sunt atinse. În opinia sa, Germania nu poate amâna această decizie.

Potrivit unui raport publicat de grupul media Redaktionsnetzwerk Deutschland, tot mai mulți cetățeni germani solicită statutul de obiector de conștiință – o formă legală de refuz al serviciului militar din motive etice sau religioase.

Mai exact, Germania permite tinerilor care se opun serviciului militar din motive profunde – religioase sau de convingere personală – să solicite statutul de obiector de conștiință. Chiar dacă recrutarea a fost suspendată, acest drept rămâne activ. În cazul unei reintroduceri, cei acceptați ca obiectori de conștiință ar putea efectua un serviciu civil alternativ, în spitale, azile sau în administrația publică.

Creșterea cererilor pentru statutul de obiector de conștiință reflectă tensiunile din țara respectivă. Mulți tineri, dar și părinți, se tem că o eventuală reintroducere a serviciului militar obligatoriu ar putea deveni realitate în contextul geopolitic instabil.