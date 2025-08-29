Sondajul anual a fost realizat în perioada august – octombrie 2025, cu 40% studenți și 60% nonstudenți, evidențiind o creștere a interesului nonstudenților față de anul trecut. În doar un an, ponderea studenților dispuși să plătească peste 400 de euro a crescut de la 34% în 2024 la 48% în 2025, ceea ce arată că nivelul tot mai ridicat al chiriilor este acceptat de tinerii aflați la început de drum.

Sprijinul financiar din partea părinților rămâne esențial, dar a scăzut ușor, de la 81% în 2024 la 76% în 2025, semn că mai mulți tineri își asumă cheltuielile singuri. De asemenea, schimbarea pragului bugetar se observă clar: în 2024 cele mai multe bugete erau între 201–300 de euro (44%) și 301–400 de euro (43%), iar în 2025 aproape jumătate dintre respondenți declară bugete de peste 400 de euro.

Totodată, studenții arată o încredere mai mare în agenții imobiliari, procentul celor care ar apela la un profesionist pentru închiriere crescând de la 26% în 2024 la 34% în 2025, semn al profesionalizării pieței și orientării către servicii specializate.

Preferințele locative arată că aproape două treimi dintre respondenți (66%) consideră apartamentele cu două camere ca variantă ideală, garsonierele sunt preferate de 37%, iar apartamentele cu trei camere de 23%, cu o creștere a interesului pentru trei camere față de anul precedent (20% în 2024). În privința modului de locuit, 34% dintre respondenți aleg să locuiască singuri, iar în rândul studenților acest procent urcă la 41%, față de 39% în 2024.

„Rezultatele sondajului din acest an confirmă câteva schimbări ale comportamentului chiriașilor. Observăm că tot mai mulți studenți preferă să locuiască singuri, chiar și în condițiile unor costuri mai ridicate. Totodată, se conturează și o creștere a încrederii în profesioniști: dacă în 2024 doar 26% dintre studenți declarau că ar apela la un agent imobiliar pentru a găsi o locuință de închiriat, în 2025 procentul a urcat cu 8 puncte procentuale, la aproape 34%. Acest lucru confirmă profesionalizarea pieței și orientarea către servicii specializate, care aduc mai multă transparență și siguranță în procesul de închiriere”, a explicat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group.

Motivațiile nonstudenților includ considerarea chiriei drept soluție provizorie până la cumpărarea unei locuințe (52%) și refuzul de a accesa un credit pe termen lung (23%). Pentru studenți, confortul rămâne principalul motiv (79% în 2025), iar 12% închiriază din lipsa alternativei, neavând posibilitatea de a locui la cămin.

În relația cu proprietarii, prețul corect rămâne prioritatea principală pentru 57% dintre chiriași, urmat de dorința ca proprietarii să nu fie intruzivi (27%) și necesitatea unui contract clar (12%). Pentru studenți, locuința ideală este complet mobilată, cu mobilare modernă și costuri reduse de întreținere, urmate de curățenie și funcționalitate.

Nonstudenții preferă locuințele complet mobilate, nemobilate, apoi mobilare modernă, costuri reduse, curățenie și funcționalitate, punând accent pe libertatea de personalizare.

Bugetul rămâne principalul filtru pentru alegerea locuinței. În 2025, 70% dintre studenți se uită la încadrarea în buget, iar 11% la proximitatea față de universitate. Pentru căutarea locuințelor, platformele online cu anunțuri imobiliare domină cu 91%, 30% apelează la agenți imobiliari, iar 24% la rețele de cunoștințe, alte metode fiind rare (3%).

Sondajul a fost realizat online, pe Storia și OLX Imobiliare, în luna august 2025, cu 823 respondenți la nivel național.