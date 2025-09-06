Traficul rutier de pe Splaiul Independenței, în segmentul cuprins între Piața Națiunile Unite și Piața Unirii, a fost redeschis, conform unui anunț făcut sâmbătă de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Decizia vine ca urmare a finalizării unei etape esențiale din lucrările de consolidare a planșeului Unirii.

Reluarea circulației s-a produs mai devreme decât termenul stabilit inițial, tocmai pentru a evita aglomerația odată cu începerea noului an școlar.

„Faza cea mai importantă a acestei lucrări, și anume blocarea circulației, a fost depășită. Celelalte etape ale lucrării se vor desfășura fără o perturbare deosebită a traficului în oraș. Am reușit să dezafectăm fântânile și să creăm front de lucru pentru celelalte etape de derulare a acestui proiect. Faptul că lucrările sunt în grafic, chiar suntem într-un ușor avans, îl vedem astăzi prin această abilitate pe care o avem de a deschide circulația”, a explicat Daniel Băluță într-o conferință de presă.

Edilul a ținut să accentueze complexitatea proiectului desfășurat în zona Pieței Unirii, care include refacerea planșeului, modernizarea pasajului și conectarea eficientă a zonelor de est și vest ale orașului.

„Pentru componenta planșeului, lucrurile, după cum vedeți, se derulează. Pentru următoarea etapă, cea a pasajului, am discutat cu toți factorii responsabili și vă informez, o dată în plus, că există finanțare și disponibilitate pentru a rezolva această problemă”, a adăugat primarul Sectorului 4.

Prezent la conferință, primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a pus accentul pe impactul pozitiv al lucrării asupra siguranței locuitorilor.

„Suntem aici la cea mai importantă lucrare pe care o desfășoară cineva în municipiul București: planșeul Unirii. Este o lucrare care, după ce e pusă în siguranță, salvează viețile foarte multor oameni (…). Lucrările s-au mișcat foarte bine. S-a demonstrat că atunci când ne așezăm la aceeași masă, putem face lucruri bune pentru București”, a declarat acesta.

Totodată, Bujduveanu a anunțat extinderea liniei de tramvai 32, care va ajunge până în Piața Sfântul Gheorghe, contribuind astfel la o mai bună conectare a mijloacelor de transport în comun.

„Bucureștiul va avea o interconectare a transportului în comun așa cum a fost gândită și cum trebuie să existe, ca într-o Capitală modernă. (…) Promisiunea de a avea două benzi pe Splaiul Independenței a fost realizată, iar traficul va reveni la normal pentru începutul școlii”, a conchis edilul general.