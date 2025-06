Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a declarat sâmbătă că nu are intenţia de a candida pentru funcţia de primar general al Capitalei, rămasă vacantă în urma alegerii lui Nicuşor Dan în funcţia de preşedinte al României. Edilul a motivat decizia prin necesitatea continuării proiectelor aflate în derulare la nivelul sectorului pe care îl administrează.

În acelaşi context, Băluţă a anunţat că urmează să facă public, în perioada imediat următoare, ceea ce a numit drept cel mai important proiect din România din punct de vedere al investiţiei: extinderea magistralei de metrou M4, între Gara de Nord şi Gara Progresul.

Proiectul are o valoare estimată de 2,5 miliarde de euro şi un termen de finalizare de şapte ani, dintre care doi ani vor fi dedicaţi proiectării şi cinci execuţiei.

Primarul a subliniat că este important ca proiectele începute să fie duse la bun sfârşit, reafirmând angajamentul administraţiei sale în acest sens.

Referindu-se la lucrările de consolidare a planşeului de la Unirii, Daniel Băluță a precizat că acestea se desfăşoară conform graficului stabilit şi că îşi doreşte deschiderea circulaţiei pe cel puţin două benzi înainte de termenul estimat de şase luni. El s-a arătat optimist cu privire la evoluţia lucrărilor.

În ceea ce priveşte finanţarea renovării Pasajului Unirii, edilul a afirmat că problema a fost deja rezolvată, explicând că s-au eficientizat cheltuielile şi s-au făcut unele renunţări, fără a afecta calitatea proiectului.

Daniel Băluță a evitat să precizeze exact de unde au fost tăiate fondurile, dar a asigurat că nu a fost compromisă calitatea lucrărilor.

„Consideraţi că am rezolvat-o (problema finanțării – n.red.)

Am găsit bani şi pentru lucrul acesta. O eficientizare a cheltuielilor, am mai renunţat la unele lucruri şi în cadrul aceloraşi bani reuşim, după calculele noastre, cu o mică abatere, să ne încadrăm, să facem şi pasajul. (….) Am tăiat, nu calitate, în niciun caz!”, a explicat primarul Sectorului 4.