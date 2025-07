Care este cel mai important succes din întreaga dumneavoastră carieră? Dar din ultimul an?

Cel mai important succes este faptul că SANADOR a devenit un reper în medicina privată din România. Am construit de la zero un ecosistem medical în care pacienții beneficiază de servicii integrate, la cele mai înalte standarde. În ultimul an, eforturile noastre s-au concentrat asupra extinderii Spitalului Clinic SANADOR și a serviciilor medicale oferite, dar și asupra consolidării activității centrelor de excelență. Ne dorim modernizarea continuă a serviciilor medicale oferite de SANADOR, la cele mai înalte standarde ale performanței medicale.

Ce proiecte vreți să dezvoltați în următoarea perioadă?

Vizăm dezvoltarea infrastructurii medicale, investiții în tehnologii inovatoare și extinderea capacității de diagnostic și tratament în domenii cu impact major asupra sănătății populației, precum oncologia, medicina cardiovasculară și transplantul hepatic. În același timp, continuăm eforturile de digitalizare, pentru a integra și mai bine serviciile în beneficiul pacientului.

Ați avut puncte de inflexiune în cariera dumneavoastră?

Da, începutul a fost poate cel mai dificil moment – construirea unei instituții medicale private de la zero, într-un sistem dominat de lipsa încrederii și de dificultăți administrative. Dar aceste provocări m-au motivat să perseverez. Fiecare etapă de dezvoltare din istoria SANADOR a venit cu propriile obstacole, dar și cu oportunități care au întărit misiunea noastră.

Care este rețeta succesului pentru SANADOR?

Succesul SANADOR se bazează pe coerență în viziune, pe investiții continue în tehnologie de ultimă generație și în formarea echipelor medicale, dar și pe un respect profund față de pacient. Am creat un cadru în care excelența profesională se întâlnește cu grija autentică față de oameni.

Unde vedeți organizația pe care o conduceți peste 10 ani? Dar pe dumneavoastră?

Nu fac proiecții îndepărtate, dar am încredere că eforturile susținute din prezent – investițiile, standardele ridicate, exigența față de actul medical – vor continua să ofere pacienților din România acces real la îngrijire medicală de înaltă performanță, la ei acasă. Pentru mine, continuitatea misiunii pe care ne-am asumat-o este mai importantă decât proiecțiile personale.

Pe ce puneți accent în conducerea echipei dumneavoastră: emoție sau pragmatism?

Pe echilibru. Performanța durabilă nu se obține fără rigoare, dar nici fără empatie. Emoția nu exclude pragmatismul, iar o echipă cu adevărat puternică are nevoie de ambele dimensiuni.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Este un program solicitant, în care deciziile trebuie luate rapid, dar fundamentat. Sunt atentă la detalii și implicată în activitatea fiecărui departament, pentru că am convingerea că înțelegerea reală a mecanismelor interne este esențială pentru o conducere eficientă.

Cum ați defini succesul? Dar o femeie de succes?

Succesul înseamnă să construiești ceva care rezistă în timp și care aduce valoare în mod concret oamenilor. O femeie de succes este aceea care reușește să-și urmeze viziunea cu perseverență, integritate și echilibru, fără să renunțe la valorile care o definesc.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Sunt un om hotărât, exigent și profund atașat de ideea că excelența nu este un obiectiv izolat, ci o responsabilitate asumată în fiecare zi.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

„Suntem ceea ce facem zi de zi. Excelența nu este un act singular, ci un obicei.” (Aristotel).