Tema uniformei școlare continuă să fie una de interes pentru părinți și elevi, mai ales la începutul fiecărui an școlar. În România, regulile privind purtarea acesteia diferă de la o școală la alta, iar dezbaterile sunt alimentate de modificări legislative și declarații oficiale. Noile reglementări aduc clarificări privind comportamentul și ținuta elevilor, dar nu impun restricții drastice. Pozițiile exprimate de profesori și oficiali conturează o imagine diversă asupra utilității și necesității uniformei în educație.

În multe țări, uniforma școlară este privită ca o parte esențială a procesului educațional, asociată cu disciplina și apartenența. În România, situația este diferită, uniforma nu este obligatorie în toate școlile.

Conform legislației actuale, niciun elev nu poate fi împiedicat să participe la cursuri din cauza lipsei uniformei, chiar dacă unele unități o recomandă sau o impun parțial.

Chiar și acolo unde există reguli interne privind ținuta, elevii care nu respectă cerința nu pot fi sancționați prin note scăzute la purtare. Astfel, uniforma rămâne mai degrabă o alegere, nu o condiție strictă pentru accesul la educație.

Există însă școli care consideră că o astfel de regulă contribuie la coeziunea colectivului. În special instituțiile private sau liceele de prestigiu aleg să mențină tradiția, susținând că uniforma reduce diferențele sociale și consolidează disciplina.

Totuși, costurile pot varia semnificativ. Pentru unii părinți, prețul uniformei poate fi o provocare, sumele pornind de la câteva sute de lei și ajungând la peste o mie, în funcție de materialele și designul impuse.

Recent, Daniel David a abordat public tema uniformei școlare obligatorii, subliniind că nu consideră oportună o astfel de măsură.

„Eu ce pot să spun este că aș încuraja școlile să facă acest lucru, dar nu aș vrea să impun din cabinetul de ministru”, a declarat acesta.

Ministrul a adăugat că nu există studii care să demonstreze un impact major al uniformei asupra procesului educațional.

„Mă întreb de ce ar trebui să le impunem, să fie obligatorii. Nu văd de ce. N-avem niciun studiu care să ne arate că ar conta mai mult, că ne ajută la ceva”, a mai precizat oficialul.

El a menționat că există exemple în alte țări, cum ar fi Statele Unite, unde anumite licee și școli adoptă uniforma ca simbol de identitate, dar acest lucru este stabilit la nivel local, cu implicarea părinților și elevilor.

„Eu, de obicei, sunt împotriva încolonărilor”, a concluzionat ministrul.

Astfel, decizia privind uniforma școlară rămâne la latitudinea unităților de învățământ și a comunităților educaționale, fără presiune din partea ministerului.

Regulamentele actualizate clarifică modul în care elevii trebuie să se prezinte la școală. ROFUIP 2024 stipulează obligația unei conduite civilizate și a unei ținute decente în spațiul educațional. Prevederile anterioare, care interziceau limitarea accesului pe criterii vestimentare, au fost eliminate din Statutul Elevului.

Documentul publicat în Monitorul Oficial prin ordinul nr. 5.707 din 1 august 2024 precizează explicit:

„Elevii au următoarele îndatoriri: d) de a se prezenta la școală și la toate activitățile organizate de aceasta într-o ținută vestimentară decentă și adecvată și de a purta elementele de identificare în conformitate cu legislația în vigoare și cu regulamentele și hotărârile unității de învățământ preuniversitar”.

Cadrele didactice atrag atenția că aspectul vestimentar poate genera presiuni între elevi. Învățătoarea Silviana Spălătariu, de la Școala Gimnazială „Teodor Păcățian” Ususău, a menționat că, înainte de uniformă, copiii „începuseră să calculeze cât costă hainele de pe ei.”

La TVR Craiova, tânărul învățător Bogdan Stancu, care predă la Școala Gimnazială „Eliza Opran” din Ișalnița, a declarat:

„Eu consider că mai taie un pic din aceste diferențe care încep să fie tot mai mari în zilele noastre între copii și hainele pe care le poartă aceștia”.

Opiniile nu vin doar din partea profesorilor, ci și din partea autorităților școlare. Daniel Alexandru Ion, inspector școlar general Dolj, a subliniat la o emisiune a televiziunii citate:

„Vom reuși împreună să-i determinăm pe elevii noștri să înțeleagă că a veni îmbrăcat decent la școală reprezintă o formă de respect, în primul rând, pentru sine și apoi pentru ceilalți din jurul lor”.

De asemenea, Ionela Neagoe, directorul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, a atras atenția asupra tendințelor din rândul elevilor de clasa a V-a:

„Se vede această modalitate de a-l pune într-un fel pe celălalt într-o inferioritate, adică se uită de unde sunt adidașii tăi, ce fel de telefon ai”.

Ea a precizat că prin colaborarea cu părinții aceste comportamente se reduc semnificativ până la clasa a VI-a.

În plan legislativ, Edupedu.ro a relatat despre un proiect depus la Senat, care vizează completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Inițiativa propune introducerea uniformei școlare obligatorii, însă gratuită pentru elevi.

Documentul precizează că detaliile tehnice privind componentele uniforme vor fi stabilite prin ordin al ministrului, dacă proiectul va fi adoptat.

Tradiția uniformei școlare în România are rădăcini în secolul al XIX-lea. Prima apariție a fost consemnată în 1897, la școlile din Turnu Severin, urmată de o reglementare națională în 1906, sub mandatul lui Spiru Haret, care a făcut purtarea uniformei obligatorie.

Ani la rând, elevii purtau uniforme albastre, considerate un simbol al disciplinei și apartenenței. În perioada comunistă, uniforma a fost folosită pentru a accentua egalitatea între elevi și pentru a reduce diferențele sociale.

După 1989, regulile s-au schimbat, iar uniforma a început să fie asociată mai mult cu restricția libertății personale. Multe școli au renunțat la obligativitatea acesteia, oferind libertatea de alegere elevilor și părinților.

Astăzi, uniforma este prezentă mai ales în mediul privat sau în instituții cu tradiție, unde este considerată un semn de prestigiu. În școlile de stat, regulile sunt mai flexibile, iar accentul se pune pe o ținută decentă și adaptată mediului educațional.