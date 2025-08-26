Această ediție a reunit 128 de participanți din aproape 30 de țări, transformând Olympia într-un adevărat centru al tinerelor minți pasionate de economie. Alegerea unei locații cu o atât de mare încărcătură istorică și simbolică a subliniat valorile de excelență, unitate și fair play care definesc atât Olimpiada de Economie, cât și spiritul olimpic.

Pentru elevii români, Finala Internațională a însemnat nu doar o competiție riguroasă, ci și o oportunitate de a cunoaște colegi din întreaga lume, de a participa la ateliere și activități educaționale și de a face parte dintr-o comunitate globală de tineri interesați de economie.

„Experiența din Olympia este una care va rămâne cu ei toată viața – o îmbinare între competiție, prietenie și inspirație pentru viitoarea lor carieră”, au transmis organizatorii.

La nivel național, Olimpiada de Economie a fost organizată de Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe). Universitatea din București a sprijinit competiția prin găzduirea fazei naționale, oferind elevilor români un cadru academic de prestigiu pentru a se califica la etapa internațională.

În 2025, potrivit datelor publice, elevii români vor reprezenta țara la 42 de olimpiade internaționale: regionale, europene și mondiale, la subiecte precum: matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, lingvistică ș.a.*.

În 2024, un număr total de 178 de elevi din 72 de școli din țara noastră au adus în România 220 de medalii, confirmând nu doar talentul individual, ci și potențialul extraordinar al generației lor**.

Aceste reușite arată că România are resurse valoroase de inteligență, ambiție și pasiune, care merită recunoscute și încurajate. Fiecare medalie obținută înseamnă nu doar un succes personal, ci și o dovadă că investiția în educație și sprijinirea excelenței pot transforma viitorul.

Olimpiada de Economie este un proiect educațional cu impact global, care îmbină competiția cu schimbul de idei și experiențe interculturale. Într-o lume aflată în permanentă schimbare, formarea tinerilor în domeniul economic este esențială, iar reușitele elevilor români confirmă potențialul pe care îl are educația economică din România atunci când este sprijinită de instituții, profesori și parteneri dedicați.

Participarea celor 5 elevi români la Finala Internațională a Olimpiadei de Economie a fost realizată cu sprijinul ROMSIR și BUCHAREST CENTER FOR ECONOMY & SOCIETY, care susțin constant proiectele IES – Europe în domeniul educației economice.

