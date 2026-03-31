Nu există o sumă maximă impusă prin lege pentru transferurile bancare sau pentru trimiterea banilor prin servicii online în România. Poți transfera orice sumă, însă tranzacțiile mari sunt atent monitorizate de instituțiile financiare și autoritățile competente.

Scopul acestor controale nu este limitarea banilor, ci prevenirea activităților ilegale precum spălarea banilor sau finanțarea fraudelor.

Chiar dacă transferurile sunt nelimitate legal, anumite valori declanșează automat verificări suplimentare. Transferurile internaționale care depășesc suma de 10.000 EUR sunt raportate automat către autoritățile de supraveghere financiară. În astfel de situații, băncile au obligația legală de a monitoriza atent tranzacțiile și de a păstra documentația aferentă, pentru a asigura conformitatea cu reglementările privind prevenirea spălării banilor și transparența fluxurilor financiare.

Începând de la aproximativ 2.000 EUR, pot apărea solicitări din partea băncilor pentru justificarea provenienței banilor. În astfel de cazuri, clienții pot fi rugați să furnizeze documente precum contracte de muncă, facturi sau contracte comerciale ori extrase de cont. Aceste verificări sunt aplicate în special atunci când tranzacțiile sunt frecvente, atipice sau nu corespund profilului obișnuit al utilizatorului.

Fiecare bancă sau serviciu de transfer de bani funcționează pe baza unor politici interne proprii, ceea ce înseamnă că limitele și condițiile pot varia semnificativ de la o platformă la alta. În cazul băncilor din România, precum BT, BCR sau BRD, există limite de transfer stabilite în aplicațiile de mobile banking, însă acestea pot fi ajustate la cererea clientului, în funcție de profilul și istoricul financiar al acestuia. Totodată, pe măsură ce sumele transferate cresc, nivelul de verificare și monitorizare devine mai strict.

În cazul Revolut, nu există o limită fixă pentru primirea banilor, însă transferurile de valori mari pot fi suspendate temporar până la verificarea sursei fondurilor. Wise permite efectuarea unor transferuri de valori foarte mari, inclusiv de ordinul sutelor de mii sau chiar milioanelor în echivalent, însă acest lucru presupune verificări riguroase privind identitatea utilizatorului și proveniența banilor. Serviciile precum Western Union și MoneyGram aplică, de regulă, limite mai reduse pentru tranzacțiile online, de ordinul câtorva mii de euro, însă în agenții pot fi procesate sume mai mari, cu condiția prezentării unui act de identitate valid.

Banii trimiși între membrii aceleiași familii sunt, în general, considerați donații și nu sunt supuși impozitării în România. Cu toate acestea, astfel de transferuri pot fi verificate în cazul în care implică sume mari sau pot intra în atenția băncilor atunci când apar tranzacții repetate, neobișnuite sau care ridică suspiciuni în raport cu profilul financiar al clientului.

Dacă alegi să transporți bani în numerar, regula principală este că orice sumă egală sau mai mare de 10.000 EUR trebuie declarată la vamă.