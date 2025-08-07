WhatsApp lucrează la o nouă funcție care va permite utilizatorilor să discute direct cu persoane care nu au un cont WhatsApp.

Aceste așa-numite „chat-uri pentru invitați” (guest chats) sunt în prezent în curs de dezvoltare. Au apărut pentru prima dată în versiunea beta 2.25.22.13 pentru Android.

Spre deosebire de soluțiile anterioare cu integrări terțe, noua funcție funcționează în întregime în cadrul sistemului propriu al WhatsApp. Un utilizator înregistrat poate invita un contact care nu utilizează WhatsApp printr-un link unic.

Acest link poate fi trimis prin SMS, e-mail sau alte platforme. Când destinatarul deschide linkul, este redirecționat către o interfață de chat bazată pe browser, similară cu WhatsApp Web. Nu este necesar un cont sau o descărcare pentru a participa, potrivit WABetaInfo.

Chat-urile pentru oaspeți sunt destinate exclusiv conversațiilor individuale. Chat-urile de grup, apelurile vocale sau video și trimiterea de fotografii, videoclipuri, GIF-uri sau alte fișiere atașate nu sunt posibile. Există indicații contradictorii cu privire la faptul dacă schimbul de fișiere media simple va fi acceptat în viitor.

Cu toate acestea, este cert că toate mesajele din chat-urile pentru oaspeți vor fi criptate de la un capăt la altul. Aceasta înseamnă că numai cei doi participanți pot citi conținutul – nici chiar WhatsApp nu are acces.

Dezvoltarea menționată are legătură directă cu implementarea Legii privind piețele digitale (Digital Markets Act – DMA) adoptată de Uniunea Europeană. Această lege are ca scop promovarea unei concurențe mai echitabile în mediul digital și vizează în mod special marile platforme online considerate „gatekeeperi”, adică actori dominanți care controlează accesul utilizatorilor la diverse servicii digitale.

În acest context, WhatsApp este obligată să își deschidă infrastructura tehnologică pentru a permite interoperabilitatea cu alte servicii de mesagerie.

Concret, legea impune ca platformele mari, precum WhatsApp, să ofere posibilitatea ca utilizatorii lor să comunice nu doar în cadrul aplicației, ci și cu utilizatori din aplicații concurente. Acest lucru presupune ca WhatsApp să permită altor furnizori să se conecteze la serviciul său, în condiții de securitate, confidențialitate și funcționalitate comparabile. Scopul final este de a reduce dependența utilizatorilor de un singur ecosistem digital și de a stimula inovația pe piața serviciilor de mesagerie.

În prezent, conexiunea este probabil stabilită prin resursele web ale WhatsApp. Oaspetele deschide linkul de invitație într-un browser, creând o sesiune criptată.

Această soluție permite o comunicare sigură fără software suplimentar. WhatsApp nu a anunțat încă când funcția va fi disponibilă oficial pentru toată lumea.