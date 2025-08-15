WhatsApp preia de la aplicațiile consacrate pentru videoconferințe, precum Zoom sau Google Meet, capacitatea de a stabili desfășurarea apelurilor video de grup la o dată ulterioară. Întâlnirile virtuale pot fi programate prin intermediul butonului + din secțiunea Calls. În acest meniu este disponibilă acum opțiunea „Schedule Call”, urmată de trimiterea invitațiilor către participanții doriți.

În cadrul secțiunii Calls, utilizatorii vor putea vizualiza toate apelurile de grup programate, împreună cu datele și orele corespunzătoare, precum și lista persoanelor care urmează să participe. Tot din Calls, utilizatorii au posibilitatea de a genera linkuri pentru apelurile de grup programate. Acestea pot fi utilizate pentru a invita suplimentar alte persoane sau pentru a include conferința în calendar.

Pe lângă planificarea videoconferințelor, WhatsApp introduce și alte funcții complementare, precum „ridică mâna” pentru a solicita dreptul la cuvânt și reacțiile bazate pe emoji-uri.

Pentru a îmbunătăți experiența în timpul convorbirilor, WhatsApp introduce funcții interactive precum „ridică mâna”, care permite participanților să ceară dreptul la cuvânt fără a întrerupe discuția, și reacțiile pe bază de emoji-uri. Toate aceste opțiuni sunt acum menite să exprime acordul sau emoțiile fără a perturba fluxul conversației.

Apelurile de pe aplicația WhatsApp beneficiază și de criptare end-to-end, la fel ca mesajele private. Ceea ce garantează securitatea și confidențialitatea discuțiilor, fie că sunt de natură profesională sau personală. În ultima perioadă, platforma de social media a lansat și alte funcții menite să sprijine organizarea.

De exemplu, se va folosi funcția de RSVP pentru evenimente, indicator de „Online” în grupuri, posibilitatea fixării evenimentelor în chat și îmbunătățiri pentru apelurile video. La această categorie se încadrează calitate optimizată, adăugarea rapidă a participanților din chat și funcția „pinch-to-zoom”.

Specialiștii de la Meta lucrează acum și la extinderea apelurilor audio și video direct din WhatsApp Web, fără a fi necesară aplicația mobilă. În zona corporate, API-ul WhatsApp Business Calling, lansat în iulie 2025, permite integrarea apelurilor VoIP în conversațiile cu clienții. Companiile vor putea iniția și primi apeluri direct pe platformă, trimite mesaje vocale către utilizatori, răspunde la solicitări de tip callback și integra inteligența artificială în campanii și comunicări, scrie express.com.