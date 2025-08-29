Programul Anghel Saligny, deficit de 1 miliard de lei. Cseke Attila a explicat că, deși datoriile din anul precedent au fost achitate, situația bugetară actuală arată un deficit: în buget sunt disponibili 3 miliarde de lei, în timp ce facturile depuse depășesc 4 miliarde, ceea ce generează un minus de aproximativ 1 miliard de lei.

„Anul acesta, în buget, mai avem 3 miliarde de lei, facturi depuse puţin peste 4 miliarde. Acesta este situaţia la zi. Datoriile s-au plătit de anul trecut. Numai că acum, deja, dacă ne uităm la aceste cifre, 3 miliarde, buget disponibil, 4 miliarde facturi, deja avem un minus de 1 miliard”, a declarat acesta la Digi24.

Ministrul Dezvoltării a precizat că s-a hotărât finanțarea exclusivă a proiectelor aflate într-un stadiu avansat de execuție, măsură menită să prevină blocarea programului de investiții.

Oficialul a explicat că prin notificarea transmisă s-a urmărit salvarea programului, direcționând fondurile către investițiile aflate aproape de finalizare.

El a precizat că proiectele aflate în stadii incipiente nu pot continua în lipsa resurselor financiare, însă acest lucru nu înseamnă că sunt anulate, ci doar amânate, deoarece bugetul statului permite în prezent finanțarea doar a unui număr limitat de lucrări.

„Atunci când noi am emis acea notificare, practic am salvat acest program pentru anul acesta pentru investiţiile cu grad de execuţie ridicat, aproape de finalizare. Pentru că acelea merg mai departe la finanţare. Cele care sunt în fază incipientă, am spus: domnule, dacă nu primim bani, nu se găsesc resurse financiare, nu putem să le continuăm, pentru că trebuie să prioritizăm anul acesta aceste investiţii. Nu înseamnă că dorim să le oprim. Nu le-a oprit nimeni. Pur şi simplu, statul român atâţia bani are anul acesta”, a explicat Cseke Attila.

El a menționat că la rectificarea bugetară ar putea fi alocate sume suplimentare provenite de la alte ministere, ceea ce ar permite continuarea finanțării pentru un număr mai mare de investiții, depășind pragul de 35% stabilit inițial.

„Dacă la rectificare se găsesc sume de bani de la alte ministere, putem să continuăm cu mai mult de 35% din investiţiile care oricum merg mai departe”, a spus ministrul.

Hotărârea Guvernului a generat nemulțumiri în rândul primarilor, care au semnalat faptul că, deși au lucrări contractate și facturi deja emise, nu dispun de fondurile necesare pentru a-și continua proiectele.

Numeroși edili au atras atenția că suspendarea temporară a plăților riscă să provoace blocaje semnificative la nivelul comunităților locale.

Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor din România (SCOR) a anunțat declanșarea unui protest pe durată nedeterminată, acuzând Executivul că „demolează” administrația publică locală prin măsurile incluse în Pachetul 2 de reforme.

Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România a anunțat că, începând de vineri, primăriile își vor suspenda activitatea. Organizația sindicală acuză că, timp de șapte săptămâni, discuțiile purtate cu premierul Ilie Bolojan pe tema măsurilor din Pachetul 2 pentru administrația publică locală au fost un veritabil „dialog al surzilor”.

Potrivit SCOR, „cu o medie de 9,78 funcționari publici per primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25%, după scăderea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului la nivel central, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre bugetari”.

Sindicaliștii denunță și schimbarea făcută de Guvern în privința finanțării asistenților personali ai persoanelor cu handicap. Deși fusese anunțată preluarea celor 60.000 de posturi la bugetul de stat, proiectul a fost modificat, iar responsabilitatea a rămas tot la primării. În comunicatul organizației se precizează că „astfel, cheltuiala aparentă cu salariile se dublează și multe primării vor părea că nu-și pot acoperi salariile din veniturile proprii”.

SCOR denunță „discriminarea” consiliilor județene, care, deși își asigură salariile integral din cote defalcate de la stat, sunt exceptate de la aplicarea acestor reguli.