Joi, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a parafat șase contracte noi de finanțare, destinate modernizării rețelelor de termoficare centralizată din municipiile București, Brașov și Oradea.

Suma alocată pentru aceste proiecte se ridică la 177.749.011,96 lei, bani proveniți din bugetul ministerial, prin intermediul Programului Termoficare.

Ministerul Dezvoltării a anunțat că pentru modernizarea magistralei de termoficare II Vest din București, între căminele PV2 și CM20, vor fi direcționați 42.539.057,08 lei.

În Brașov, pentru reabilitarea unei secțiuni a rețelei de transport și distribuție a energiei termice din zona Florilor, vor fi investiți 54.862.558,84 lei.

La Oradea, autoritățile au aprobat patru proiecte de investiții în valoare totală de 80.392.396,04 lei, care vizează reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a energiei termice pentru punctele termice 108, 209, 210, 215, 521, 523 și 868, modernizarea Magistralei M1 – DN 600 pe străzile Podului și Transilvaniei, precum și a bretelelor de legătură de pe Eroului Necunoscut, Păcii și Rozmarinului. Totodată, este prevăzută construirea unei centrale termice geotermale în incinta Grădinii Termale Ioșia.

„Pe lângă îndeplinirea obiectivelor de mediu, finanţarea acestor investiţii în infrastructura de termoficare asigură creşterea calităţii vieţii cetăţenilor. Livrăm dezvoltare localităţilor şi comunităţilor locale şi în perioada financiară prin care traversăm”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Programul Termoficare susține în prezent 24 de proiecte multianuale dedicate modernizării, reabilitării, retehnologizării și extinderii sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică în diverse localități. Valoarea totală a acestor investiții se ridică la 2.675.629.613 lei, din care 2.052.430.261,05 lei provin din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Primarul general interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că sistemul de termoficare al Capitalei va beneficia de o suplimentare de 126 de milioane de lei din fonduri nerambursabile aprobate de Comisia Europeană, prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, ceea ce va ridica valoarea totală a contractului la 1,76 miliarde de lei.

„Veşti excelente pentru sistemul de termoficare din Bucureşti! Comisia Europeană ne-a aprobat încă 126 milioane lei fonduri nerambursabile din Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027. Voi semna actul adiţional împreună cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Valoarea totală a contractului ajunge acum la 1,76 miliarde lei”, a scris Stelian Bujduveanu, pe Facebook, la finalul lunii iulie.

Stelian Bujduveanu a subliniat că aceste investiții se traduc, pentru locuitorii Bucureștiului, prin diminuarea pierderilor de agent termic, sporirea eficienței sistemului și asigurarea unui confort termic mai ridicat în locuințe.