Această veste cu privire la sezonul al treilea al serialului sud-coreean „Squid Game” apare la scurt timp după ce sezonul 2, lansat pe 26 decembrie 2024, a depășit al patrulea sezon din „Stranger Things” ca număr de vizionări unice. Astfel, a urcat pe locul 3 în clasamentul celor mai urmărite seriale din istoria platformei.

În clasamentul general al celor mai vizionate producții Netflix, primele două sezoane ale „Squid Game” ocupă acum pozițiile 1 și 3, fiind separate doar de serialul „Wednesday”, regizat de Tim Burton.

Lansat în 2021, „Squid Game” a devenit rapid un fenomen global, atrăgând milioane de abonați noi și devenind cel mai vizionat serial original al platformei într-un timp record.

Teaser-ul publicat de Netflix poate fi vizionat în videoclipul de mai jos.

🎉 Squid Game Season 3 might debut on June 27, 2025! Netflix Korea dropped a teaser featuring new characters, but fans are mixed on the unconfirmed date. Rumors of DiCaprio joining? False, but the hype is real.

Stay tuned for the official word from Netflix! pic.twitter.com/ht8bp7A8ec

— Hawk tauh (@hawktauh49) January 2, 2025