Serialul „Shogun”, produs de televiziunea FX și disponibil pe Disney+ din februarie 2024, a devenit una dintre cele mai populare producții ale anului, depășind recordul de Premii Emmy deținut anterior de Game of Thrones.

Cartea lui James Clavell a fost „steaua noastră călăuzitoare”, au afirmat Justin Marks și Rachel Kondo, creatorii serialului, într-un interviu exclusiv acordat HotNews.ro înainte de lansarea oficială a seriei.

Succesul imens al adaptării cărții lui James Clavell pare să fi fost o sursă de inspirație și pentru Netflix, care, la doar două luni după premiera Shogun, a anunțat că va lansa propriul său serial despre samurai.

Noul proiect al platformei de streaming, intitulat „The Last Samurai Standing”, va fi o adaptare a seriei manga Ikusagami a autorului japonez Shogo Imamura și va avea loc spre sfârșitul secolului XIX, în perioada Meiji din Japonia. Aceasta a fost o eră marcată de modernizare și schimbări radicale, inclusiv desființarea castei samurai.

Deși anunțul din aprilie a trecut aproape neobservat, inclusiv de presa de specialitate, Business Insider a adus noi informații, după ce Netflix a oferit detalii suplimentare la începutul acestei săptămâni, în cadrul primului său eveniment dedicat proiectelor internaționale aflate în dezvoltare.

Potrivit descrierii oficiale, „în 1878, 292 de samurai se strâng pentru o bătălie aprigă, ademeniți de un premiu de 100 de miliarde de yeni. Sunt distribuite plăcuțe din lemn, iar ultimul supraviețuitor care ajunge la Tokyo câștigă. Shujiro Saga participă pentru a-și salva familia bolnavă. Un joc periculos al supraviețuirii se dezvăluie în călătorie”.

Last Samurai Standing, a new series directed by Michihito Fujii and starring Junichi Okada, is coming to Netflix.

