Odată cu iphone 17 air nu vorbim doar despre cel mai subțire iPhone sau despre iPhone-ul care va prezenta cea mai bună rezistență la zgârieturi, căzături și amprente. Vorbim și despre un smartphone puternic cu un ecran inovator și o baterie nouă. Despre specificațiile acestea care contează cu adevărat, mai pe larg, în rândurile de mai jos.

Conform zvonurilor, telefoanele iphone 17 pro și iphone 17 pro max vor renunța la titan în favoarea unei carcase din aluminiu, marcând astfel o schimbare clară de direcție față de strategiile adoptate în cazul generațiilor anterioare. Știrea, relatată de The Information și confirmată de analiștii Ming-Chi Kuo și Jeff Pu, reprezintă o inversare semnificativă față de 2023, când titanul a fost introdus ca element distinctiv al liniei Pro, începând cu iPhone 15.

Decizia Apple este deosebit de frapantă prin momentul în care a fost comunicată. După ce a impus puternic alegerea titanului în modelele Pro timp de doi ani consecutivi, alegerea de a reveni la aluminiu pentru dispozitivele high-end ridică mai mult decât nesemnificative îndoieli. Cu atât mai mult având în vedere că, din 2017, odată cu iPhone X, Apple a rezervat întotdeauna materiale mai premium pentru modelele de top, trecând de la aluminiu la oțel inoxidabil și apoi la titan.

Deși nu se așteaptă ca titanul să dispară complet de pe gama de telefoane Pro, acesta va fi rezervat exclusiv pentru iphone 17 air, un model nou care se așteaptă să reprezinte o nouă categorie în portofoliul companiei. Potrivit lui Ming-Chi Kuo, acest dispozitiv va folosi o ramă fabricată dintr-un aliaj mixt de titan și aluminiu, cu un procent mai mic de titan decât cel utilizat la modelele Pro actuale.

Jeff Pu, într-o notă pentru GF Securities, a indicat, de asemenea, că iphone 17, 17 pro și 17 pro max vor avea toate o ramă din aluminiu, în timp ce titanul va rămâne apanajul exclusiv al iphone 17 air. Această decizie pare să meargă împotriva logicii urmate până acum, având în vedere că Apple a asociat întotdeauna utilizarea unor materiale premium cu gama premium. Modelul Air, pe de altă parte, se așteaptă să ocupe o poziție diferită în gamă, cu un design deosebit de subțire și ușor.

Utilizarea unui aliaj de titan-aluminiu la modelul Air ar putea, însă, să răspundă nevoilor structurale. Titanul, deși mai greu decât aluminiul, oferă o rezistență mecanică mai mare și ar putea ajuta la menținerea rigidității șasiului într-un dispozitiv deosebit de subțire. În același timp, combinația cu aluminiul ar ajuta la menținerea unei greutăți totale reduse.

Iphone 17 air ar urma să primească modemul Apple C1, acesta fiind cel mai eficient modem din punct de vedere energetic prezent vreodată pe vreun model de iPhone. Dacă acesta va fi prezent pe iphone 17 air, atunci telefonul, în ciuda grosimii care nu depășește 6 mm, se va putea mândri cu o autonomie baterie mult mai bună.

Să fie iphone 17 air primul iphone care adoptă o tehnologie avansată a bateriei? Din câte știm, furnizorul japonez TDK a început deja să livreze noua generație de baterii cu anod de siliciu. Aceste baterii ar trebui să aducă o autonomie baterie îmbunătățită, iar iphone 17 air nu ar trebui să fie exceptat de la regulă.

Apple va utiliza pentru iphone 17 air un display OLED M14 de ultimă performanță care, inclusiv pe acest model, va extinde ProMotion, adică rata de refresh adaptabilă de la 1 la 120Hz. Aceste specificații sunt importante pentru că ne permit să ne facem o idee despre cum va fi display-ul celui mai subțire iPhone.

Datorită ProMotion, ecranul va fi mai fluid, iar videoclipurile, de asemenea. Tot datorită acestuia, ecranul va putea folosi rata de refresh de 1Hz și va face posibil Always-On display care afișează de la widgeturi, la ceas, notificări și imagini pe ecranul de blocare al telefonului.

Ceea ce mai știm despre display-ul iphone 17 air este că va fi un display rezistent. De fapt, întreaga serie iPhone 17 se va bucura de o acoperire antireflexie pe display, ceea ce oferă garanția unei rezistențe crescute la zgârieturi.

Cât despre dimensiunile ecranului, iOS 26 ne-ar putea spune mai multe despre acesta. iOS 26 vine cu o imagine de fundal concepută pentru o rezoluție de 420 x 912 pixeli, care, atunci când este tradusă în format Retina, deci de 3x pe fiecare dimensiune, se traduce la 1.260 x 2.736 pixeli, o valoare foarte apropiată de rezoluția așteptată pentru iPhone 17 Air, estimată anterior la 1.260 x 2.740 pixeli.

După cum știm cu toții din zvonuri, iphone 17 air este așteptat să aibă un ecran de 6.6 inch, care se situează chiar între ecranul de 6.3 inch al iPhone 16 Pro și ecranul de 6.9 inch al iPhone 16 Pro Max, așa că numărul găsit în codul iOS 26 pare să confirme exact acest detaliu.

Așadar, acestea fiind spuse, iphone 17 air se așteaptă să vină cu un display cu rată de refresh adaptivă de la 1 la 120Hz, ceea ce va influența în bine fluiditatea și va avea efect direct asupra eficienței energetice. Nu vedem un iphone 17 air fără ProMotion, cu atât mai mult cu cât, dacă există un iPhone pe care este necesar să se controleze rata de reîmprospătare, pentru a minimiza consumul, acesta este tocmai iphone 17 air.