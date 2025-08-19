iphone 17: 3 motive care îl fac o alegere inteligentă

Este iphone 17, modelul de bază al seriei de telefoane iPhone 17, o alegere inteligentă? Cu siguranță! Smartphone cu design premium, plăcut din punct de vedere estetic, se așteaptă să fie aibă o ergonomie foarte bună, să nu fie foarte greu și să aibă la bază un corp din aluminiu. Însă ceea ce interesează cel mai mult la el, pe lângă aceste caracteristici, este performanța și disiparea căldurii și bateria și, bineînțeles, prețul.

Care este cip-ul cu care se va lansa iphone 17, până la urmă? Ce se știe despre îmbunătățirile cu privire la disiparea căldurii și despre bateria iphone 17? Ce preț va avea iphone 17?

Pe lângă data lansare iphone 17 și modificările cu privire la Dynamic Island despre care se discută în ultimele zile în mediul online, rapoartele vin cu o veste bună pentru cei care așteaptă lansarea modelului de bază din seria iPhone 17. Această informație vizează cip-ul iphone 17.

Potrivit Jeff Pu de la GF Securities, modelul de bază iPhone 17 va avea cipul A19, nu A18, așa cum se speculase anterior. „Ne așteptăm acum ca iPhone 17 să aibă cipul A19, față de predicția anterioară privind A18”, a spus Pu, menționând în continuare că și iPhone 17 Air va avea același cip A19, în timp ce variantele iPhone 17 Pro și Pro Max vor fi alimentate de un A19 Pro.

Există însă unele discrepanțe între surse: conform unui raport publicat anterior de contul Weibo Fixed Focus Digital, Apple folosește chipul A19 Pro pentru iPhone 17 Air, în loc de chipul standard A19. Se spune că diferența dintre cele două cip-uri constă în grafică. Se așteaptă ca A19 Pro să aibă un GPU cu 5 nuclee pe iPhone 17 Air, în timp ce modelele Pro și Pro Max se așteaptă să aibă un GPU cu 6 nuclee, capabil să îmbunătățească performanța în timpul jocurilor.

În ciuda acestor diferențe, însă, pare sigur că cipul A18 va fi abandonat pe modelul de bază iPhone 17 în favoarea Apple A19. Această alegere va marca o schimbare de direcție față de strategia din ultimii ani.

Tehnologia camerei de vapori ar urma să fie disponibilă pe toate modelele de telefoane din seria iPhone 17. Această tehnologie este o variantă mult mai eficientă și are ca principale avantaje capacitatea de a reduce supraîncălzirea telefoanelor și încetinirea performanțelor cauzate de această surpaîncăzire.

Spre deosebire de generațiile anterioare de smartphone-uri Apple, iphone 17 ar urma să fie mai eficient din acest punct de vedere.

Totodată, Apple va miza nu doar pe îmbunătățirea sistemului de răcire. Bateriile, din câte se spune, ar urma să fie produse intern, iar acest pas ar duce la eficientizarea consumului de energie și creșterea autonomiei bateriilor, chiar dacă acestea au capacitate mai mică. De exemplu, pentru iphone 17 se așteaptă o baterie mai mare decât cea a iphone 16 care are o baterie de 3.561 mAh. Iphone 17 va avea o baterie de aproximativ 3.600 mAh.

Acest sistem de răcire, dar și bateria, împreună cu cip-ul Apple A19 vor duce la performanțe mai bune pe modelul de bază. Iphone 17 ar trebui să ofere performanțe mai bine decât predecesorii săi, mai ales dacă aceste specificații nu vor rămâne la nivelul de zvon, ci vor primi o confirmare oficială.

Informațiile cu privire la baterie nu se opresc, totuși aici. Potrivit lui Majin Bu, nu doar modelul de bază al seriei, ci toate iPhone-urile 17, ar putea beneficia de un nou tip de adeziv folosit pentru fixarea bateriilor. Ce înseamnă asta? Că bateriile iPhone-urilor din 2025 vor putea fi înlocuite mai ușor, fără să existe riscul deteriorării telefonului.

Testată deja pe modelele iPhone 16 de bază și iPhone 16 Plus, am putea-o regăsi din toamnă pe toate modelele seriei 17. Iar pe lângă toate aceste noutăți, se mai așteaptă și o viteză de încărcare mai bună.

Cele mai recente documente de reglementare referitoare la încărcătoarele MagSafe menționează suportul pentru noul standard wireless Qi 2.2, care ar face posibilă o încărcare mai rapidă. Există mari șanse ca această tehnologie să fie disponibilă chiar de la lansarea noilor ale seriei 17.

Pentru ceea ce va oferi iphone 17, specificații care nu rămân doar pentru modelele Pro, iphone 17 va avea un preț accesibil. Se estimează că acesta va avea un preț de aproximativ 799 USB, ceea ce înseamnă undeva la 3.500 de lei. Sigur că prețul va varia în funcție de cursul valutar, dar ca idee este bine de știu că nu va fi foarte costisitor.

Nu neglijăm nici faptul că, pe lângă toate aceste caracteristici, iphone 17 este așteptat să se lanseze și cu un sector foto îmbunătățit. Am putea vorbi despre îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește camera foto frontală care va trece de la cei 12GB ai generației anterioare la 24GB.

Display-ul iphone 17 va fi mai mare, de 6.3 inch, dar va fi și mai luminos. Totodată, ar putea fi posibil și un suport ProMotion care aduce o rată de refresh capabilă să se adapteze în funcție de conținutul care rulează pe ecran. Faptul că va fi un telefon ușor, că va debuta cu cel mai nou sistem de operare al Apple, iOS 26, sunt alte avantaje ale iphone 17.

Multe dintre funcțiile și specificațiile tehnice care până acum vizau doar modelele Pro ale seriilor, ar urma să fie disponibile și pe iphone 17 și, totuși, prețul acestuia va fi unul accesibil.