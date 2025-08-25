Partidele aflate la guvernare s-au întâlnit luni seară pentru a discuta al doilea pachet de măsuri de austeritate. PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord privind modificarea legislației care reglementează pensiile speciale. Aceste schimbări se vor aplica în special în cazul magistraților, potrivit România TV.

Proiectul urmează să fie discutat în ședința de guvern de joi, 28 august, iar Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea pentru întregul pachet, cel mai probabil luni, pe 1 septembrie.

Ministerul Muncii a publicat proiectul de lege în dezbatere publică pe 14 august. Printre modificările importante se numără stabilirea unei vechimi minime în muncă de 35 de ani, dintre care 25 în magistratură. Totodată, cuantumul pensiei nu va putea depăși 70% din venitul net înregistrat în ultima lună de activitate înainte de pensionare.

Conform documentului publicat de Ministerul Muncii, modificările propuse includ:

Stabilirea vârstei de pensionare prin raportare la vârsta standard din sistemul public de pensii;

Introducerea unei vechimi minime în muncă de 35 de ani;

Stabilirea unei pensii de 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor pe ultimele 60 de luni de activitate, dar cu plafon de 70% din venitul net din ultima lună activă;

Eșalonarea vechimilor asimilate, aplicabilă până în 2029;

Eșalonarea creșterii vârstei de pensionare prin adăugarea anuală a 1 an și 6 luni, până în 2036;

Introducerea posibilității de pensionare anticipată după o vechime de 35 de ani în funcțiile vizate, cu penalizare anuală de 2% până la atingerea vârstei standard;

Modificarea condițiilor pentru acordarea bonificației de 1% și actualizarea pensiei, aplicabilă doar celor care îndeplinesc condițiile de pensionare până la data intrării în vigoare a noii legi (1 octombrie 2025);

Introducerea unor norme tranzitorii privind menținerea deciziilor de pensionare emise anterior;

Armonizarea prevederilor actuale cu cele din legile 567/2004, 361/2023 și 303/2022.

Surse politice citate de Profit.ro au declarat că discuțiile privind întregul pachet de măsuri vor continua în zilele următoare. PSD a revenit la ședințele coaliției și a reiterat observațiile asupra pachetului de austeritate, insistând pe măsurile fiscale propuse anterior de social-democrați.

„În coaliție, PSD a revenit cu privire la măsurile propuse de social-democrați, pe care încă nu le vede integrate în pachetul al doilea propus de Guvern”, au declarat sursele citate.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său este de acord cu majoritatea măsurilor de eliminare a privilegiilor, dar mai sunt două aspecte de clarificat: măsurile fiscale și cele privind administrația.

PSD a propus în cadrul pachetului 2 o serie de măsuri bugetare suplimentare. Acestea includ o taxare mai mare pe marile averi, criptomonede, câștiguri de capital și cheltuieli nedeductibile la multinaționale.

De asemenea, PSD susține introducerea de restricții pentru companiile de stat și reglementări stricte pentru insolvențe, propuneri reflectate deja într-un proiect al Ministerului Justiției.

Partidul și-a exprimat sprijinul pentru includerea reformei pensiilor speciale în pachetul al doilea și nu se opune angajării răspunderii guvernamentale. În cadrul aceleiași întâlniri, ministrul Finanțelor a prezentat și o perspectivă a viitoarei rectificări bugetare. Conform surselor, toate partidele par dispuse să ajungă la un acord, dar negocierile vor continua în perioada imediat următoare.