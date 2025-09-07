NATO a început în nord-vestul Bulgariei cel mai mare exercițiu de gestionare a dezastrelor organizat în 2025. Scenariul ipotetic presupune un cutremur devastator care ar provoca inundații, accidente chimice și evacuarea a mii de persoane.

Adjuncta secretarului general al NATO a venit personal pentru a urmări desfășurarea operațiunilor, oprindu-se mai întâi la grupul de luptă al Alianței din Bulgaria, unde i-a salutat pe soldați.

În prezent, la baza de la Novo Selo, în cadrul grupului de luptă NATO din Bulgaria, se află aproximativ 1.300 de militari din mai multe țări membre, inclusiv România. Aceștia se antrenează săptămânal pentru a fi pregătiți în cazul unui eventual atac asupra Bulgariei.

Comandantul unității, Angelo Ruggero, a explicat că grupul multinațional se află sub comanda Italiei, ca națiune-cadru.

Țările participante sunt Albania, Bulgaria, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, România și Turcia, la care se adaugă forțe militare din Statele Unite și Canada.

Unitatea a fost constituită în 2022, imediat după declanșarea războiului din Ucraina, iar în prezent pe flancul estic al NATO sunt opt grupuri de luptă. Printre militarii prezenți se numără și cei din Muntenegru, conduși de locotenentul Miljana Vujacic, în vârstă de doar 25 de ani.

Aceasta a explicat pentru Digi24 că vehiculele ușoare de infanterie folosite în antrenamente sunt esențiale pentru deplasarea rapidă pe teren și a subliniat că în misiune nu se ține cont de gen, ci de alte elemente vitale pentru un militar.

Ea a venit și cu laude la adresa soldaților sosiți din România.

„În misiune nu ținem cont de genul fiecăruia, ne interesează doar profesionalismul, experiența, evident, abilitățile fiecăruia. (…) Militarii români sunt foarte buni și reprezintă în sine o experiență foarte bună să cooperăm cu militari din alte țări și să acționăm împreună pe teren”, a afirmat ea.

Pregătirea pentru acest exercițiu a implicat și familiarizarea cu echipamentele americane, în special tancurile Abrams, folosite deja în războaiele din Irak și Afganistan, dar și acum, fiind trimise în Ucraina.

România și-a exprimat deja interesul pentru achiziționarea acestor tancuri produse în Statele Unite.