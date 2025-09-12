În deschiderea forumului, președintele AmCham România, Vlad Boeriu, a subliniat din nou necesitatea unui parteneriat corect și transparent între mediul de afaceri și autoritățile statului, adresând totodată invitația ca acest obiectiv să fie sprijinit chiar de la începutul mandatului prezidențial. Cu această ocazie, AmCham a prezentat șefului statului principalele proiecte prin care organizația sprijină dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Statele Unite și și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu Administrația Prezidențială în toate aspectele care țin de consolidarea Parteneriatului Strategic dintre cele două țări.

Mesajul privind importanța cooperării bilaterale a fost întărit și de Charge d’Affaires Michael Dickerson, care, în numele Ambasadei SUA la București, a transmis comunității AmCham aprecierea și sprijinul său.

Referitor la situația economică și provocările actuale, Președintele AmCham Vlad Boeriu, a declarat: “România se confruntă cu o criză fiscal-bugetară care trebuie corectată prin reforme structurale curajoase, pentru a evita transformarea ei într-o criză economică și intrarea într-o spirală recesionistă. Mesajul nostru este simplu: soluțiile la criza bugetară nu trebuie să descurajeze investițiile, dimpotrivă, trebuie să mențină încrederea investitorilor corporativi și instituționali și a agențiilor de rating în economia României și în capacitatea sa de redresare. Odată cu gestionarea urgențelor, România trebuie să își continue proiectele majore de țară. Din punctul de vedere al comunității AmCham, România ar trebui să urmărească trei dimensiuni: continuarea integrării în organizațiile democrațiilor și economiilor dezvoltate, reformele marilor sisteme publice și administrației și construirea unei oferte de țară coerente, competitive și credibile”, a adăugat el.

Președintele Nicușor Dan a exprimat aprecierea față de membrii AmCham pentru investițiile realizate în România, care în ultimele trei decenii au contribuit la progresul economic, la crearea de prosperitate și la transferul de know-how, factori esențiali pentru dezvoltarea țării.

Președintele Nicușor Dan a punctat principalele mesaje transmise în cadrul AmCham CEO Business Forum: “A fost important să fiu azi aici, o întâlnire cu reprezentanții investitorilor americani din România. Am transmis că parteneriatul cu Statele Unite rămâne esențial pentru România, împreună trebuie să-l dezvoltăm în plan economic. Am transmis mesaj de stabilitate a României, pentru că tot ce s-a întâmplat în aceste două luni a avut acest scop, pe care și l-a atins: România este mai stabilă decât era și va fi stabilă în fața investitorilor și a piețelor financiare, optimismul pentru finalizarea aderării la OECD la final de 2026 și, în felul ăsta, noi investiții în România, și disponibilitatea de colaborare pentru reforme, pentru că e nevoie de inițiativă, de know-how din zona privată pentru reforma în România.”

Referindu-se la temele și preocupările transmise din partea membrilor AmCham, Președintele României a dat asigurări mediului de afaceri că menținerea stabilității reprezintă prioritatea principală și că există o deplină convergență de viziune între Președinție, Guvern și Parlament.

Prioritățile și domeniile în care este nevoie de viziune și acțiune, pe care AmCham le-a adus în atenția Președintelui României, din perspectiva competitivității României ca destinație de investiții, s-au referit la: