Ricky Davao avea 63 de ani și o carieră de peste patru decenii în cinematografia din Filipine. Lumea artistică din țară deplânge dispariția sa.

Ricky Davao a murit după ce s-a luptat ani la rând cu cancerul. Copiii săi au postat un mesaj pe rețelele de socializare, confirmând moartea sa, potrivit livemint. Actorul era înconjurat de copiii săi când și-a dat ultima suflare.

Ricky Davao s-a luptat cu o boală cruntă timp de mai multe luni

Fiica actorului a scris pe Instagram: „Cu mare tristețe anunțăm dispariția iubitului nostru tată, Ricky Davao. S-a stins din viață liniștit, înconjurat de copiii și cei dragi, după ce s-a luptat luni la rând cu complicații legate de boala cruntă cu care a fost diagnosticat”.

”Timp de mai bine de patru decenii, el și-a dedicat viața meșteșugului actoriei și regiei de film. Remarcabila sa creație cinematografică și producțiile care au fost premiate au lăsat o moștenire care va continua să inspire. A fost un tată, un frate, un fiu și un prieten iubitor”. ”Suntem profund recunoscători pentru rugăciunile, dragostea și mesajele voastre în această perioadă dificilă. Detaliile despre slujba de pomenire vor fi împărtășite în curând”, a adăugat ea.

Davao suferea de o boală terminală din 2024

Se pare că Davao suferea de o boală terminală din 2024. În urma sa rămân trei copii: Arabella, Rikki Mae și Kenneth. Anterior a fost căsătorit cu actrița Jackie Lou Blanco.

Actuala sa iubită, Malca, a postat o scrisoare emoționantă de adio pe Instagram:

„Pentru dragul meu Bubba! Tu ai fost cea mai curajoasă și mai puternică persoană pe care am cunoscut-o vreodată. De la început și până la ultima ta suflare, am văzut cât de mult ai luptat. Cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată a fost să fiu alături de tine și să nu te las niciodată”.

Ea a continuat:

„Îmi voi aminti mereu cum mă întrebai, din nou și din nou: „Ești obosită?” Și întotdeauna am avut un singur răspuns pentru tine, Bubba: „Nu mă voi sătura niciodată să am grijă de tine, pentru că suntem în această călătorie împreună.” Iar tu zâmbeai și spuneai: „Mulțumesc. Te iubesc”. Doar acele cuvinte mi-au dat toată puterea de care aveam nevoie pentru a continua, nu credeam pe deplin în ideea iubirii necondiționate, dar, prin tine, am descoperit o parte mai profundă din mine – o parte capabilă să facă orice”.