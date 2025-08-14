Portul Constanța, cel mai mare și mai important nod maritim al României, ar putea intra în curând pe radarul investitorilor de pe piața de capital. Executivul analizează listarea la bursă a unui pachet de 20-30% din acțiunile companiei, mișcare care ar aduce nu doar fonduri semnificative la buget, ci și investiții private majore în dezvoltarea infrastructurii portuare.

Potrivit Agrointel, portul reprezintă deja un punct strategic esențial pentru comerțul maritim al țării.

Planul, confirmat de premierul Ilie Bolojan, face parte dintr-o strategie mai amplă a Guvernului de a atrage capital prin listarea unor companii de stat din sectoarele energiei și transporturilor. În lipsa posibilității unor rectificări bugetare pozitive, aceste listări ar urma să compenseze deficitul bugetar acumulat în prima jumătate a anului.

„Listarea la bursă va începe anul acesta, dar este un proces care, în cel mai optimist scenariu, durează șase luni, iar în mod normal aproximativ un an. Avem proceduri complexe de evaluare și aspecte ce țin de reglementările bursiere, iar în cazul Portului Constanța, pe lângă stat, acționar este și Fondul Proprietatea”, a explicat premierul.

Șeful Guvernului subliniază că listarea ar aduce beneficii duble: ar crește capacitatea Bursei de Valori București de a concura la nivel regional și ar asigura transparență și resurse financiare suplimentare pentru dezvoltarea companiei.

„Listarea, din punctul meu de vedere, este un lucru bun pentru că crește capacitatea bursei din România de a fi o bursă într-o țară emergentă, care se dezvoltă, dar, în același timp, crește și capacitatea de finanțare a acestei companii”, a spus Bolojan.

În prezent, pe piața de capital românească există șase companii listate în care statul deține pachetul majoritar: Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transelectrica, Transgaz și Conpet. Adăugarea Portului Constanța pe această listă ar putea consolida statutul României ca piață emergentă și ar transforma portul într-un hub logistic cu investiții moderne și competitivitate sporită la nivel internațional.