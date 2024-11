Pe 10 noiembrie 2020, Vladimir Găitan, una dintre figurile marcante ale teatrului și cinematografiei românești, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Născut pe 2 februarie 1947, la Suceava, Găitan a avut o carieră de succes ce s-a întins pe mai multe decenii, marcată de roluri memorabile în teatru și film.

Găitan și-a început cariera pe scena Teatrului de Comedie, unde a interpretat roluri în spectacole clasice precum „Trei surori”, „12 oameni furioși” și „Turnul de Fildeș”. De asemenea, a avut o activitate intensă pe scena Teatrului Nottara, jucând în piese precum „Întâlnire la Sunles” și „Îngeri de America”.

În 2001, actorul a fost numit director al Teatrului Nottara, contribuind la dezvoltarea instituției și promovarea artei teatrale românești.

Vladimir Găitan a debutat în cinematografie în 1969, cu rolul său din filmul „Reconstituirea”. Colaborarea sa îndelungată cu regizorul Sergiu Nicolaescu i-a adus recunoaștere națională și internațională.

A jucat în filme de referință precum „Zile fierbinți” (1975), „Accident” (1976), „Pentru patrie” (1977), „Ultima noapte de dragoste” (1979), „Duelul” (1981) și „Mircea” (1988), printre altele. Prin aceste roluri, Găitan și-a câștigat statutul de actor complex, capabil să interpreteze o gamă variată de personaje.

În plus față de cariera sa în teatru și film, Vladimir Găitan a avut apariții în mai multe seriale și telenovele românești, precum „Roberta”, „Căsătorie imposibilă”, „Daria, iubirea mea”, „Cu un pas înainte”, „Inimă de țigan” și „State de România – Student la Sorbona”.

În 2002, actorul a fost decorat cu „Ordinul Național Serviciul Credincios, în grad de Cavaler”, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa remarcabilă în slujba teatrului românesc.

De-a lungul vieții, Vladimir Găitan a luptat cu o boală gravă, diagnosticată la vârsta de 40 de ani – o formă rară de cancer de sânge. Într-un interviu din 2011, actorul mărturisea că, deși inițial i se dăduse o speranță de viață de aproximativ zece ani, a continuat să lupte și să trăiască, învățând să se adapteze la o existență marcată de incertitudini și de perspectiva unei morți iminente.

Actorul a recunoscut că anii de început au fost extrem de dificili, dar treptat a reușit să găsească puterea de a trăi o viață relativ normală, chiar și după ce a suferit un infarct.

„Cel mai cumplit a fost pentru mine când, la 40 de ani, am fost diagnosticat cu o boală de sânge. Se pare că spre deosebire de leucemie, e mai longevivă. (…) Cel mai tare m-a şocat că mi s-a spus să fiu tot timpul pregătit, că la boala asta ei dau cam zece ani de trăit. În jur de 50 de ani trebuia să mă pregătesc s-o iau din loc. Şi mi s-a spus să am actele gata că pot oricând să fac un accident cerebral. (…)

Eram pregătit să mor în fiecare zi. Primii ani au fost foarte grei, pe urmă am început să învăț iar să trăiesc normal. Şi uite că sunt 26 de ani de atunci şi am ajuns în faza când am mai dat o dată mâna cu coana coasă, când am făcut infarctul”, spunea actorul într-un interviu pentru Adevărul.