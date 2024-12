Doliu în lumea filmului. Actorul american Michael Villella a murit

Doliu în lumea filmului. Actorul american Michael Villella, cunoscut pentru rolul din filmul cult „The Slumber Party Massacre”, a murit, zilele trecute, la 84 de ani.

Fiica lui Villella, Chloe, a confirmat moartea tatălui său pe rețelele de socializare. Pagina de Facebook a lui Villella a anunțat moartea actorului în aceeași zi, postând următorul mesaj:

„Michael Pasquale Villella a părăsit această lume! Odihnească-se în pace. Dumnezeu să-l primească în Ceruri cu brațele deschise și să-l ducă în Împărăția Sa.”

Villella a murit din cauza unei insuficiențe a organelor după ce a stat aproximativ o lună în spital. Villella a devenit cunoscut cinefililor cu rolul ucigașului Russ Thorn, din filmul „The Slumber Party Massacre”, din 1982. Regizat de Amy Holden Jones și co-scris de Jones și Rita Mae Brown, filmul a fost debutul actoricesc al lui Villella, scrie The Independent.

Villella a jucat și în „Wild Orchid” și „Wild Orchid II”

Deși inițial a fost conceput ca o parodie slasher (un subgen american al filmului de groază, de obicei implicând un ucigaș psihopat) filmul a devenit în cele din urmă un film de groază în toată regula și a inspirat mai multe sequel-uri și spin-off-uri. Villella a jucat un rol minor într-un spin-off din 1990, „Sorority House Massacre II”, și a apărut în documentarul „Sleepless Nights: Revisiting the Slumber Party Massacres” din 2010.

Villella a avut apoi câteva roluri în „Love Letters” din 1983, „Gotham” din 1988, „Wild Orchid” din 1989 și „Wild Orchid II: Two Shades of Blue”, din 1991. A apărut și în câteva episoade din serialele TV „Amazing Stories„ și „Getting Away with Murder”.

„The Slumber Party Massacre” a inspirat alte filme ale genului

„The Slumber Party Massacre” a fost conceput și scris de autoarea feministă Rita Mae Brown ca o parodie a genului slasher și a inspirat alte filme ale genului, inclusiv trilogia „Sorority House Massacre” și „Cheerleader Massacre”.

Performanța lui Villella în rolul ucigașului în masă Russ Thorn, care ucide folosind un burghiu electric, a avut un impact imediat și visceral asupra spectatorilor. Într-o recenzie pentru „The Chicago Reader”, criticul Dave Kehr a lăudat „distribuția neobișnuit de bună și ritmul alert al regizorului Amy Jones”.

„Scenariul, scris de romanciera Rita Mae Brown (Rubyfruit Jungle), conține câteva părți amuzante despre rivalitatea între frați adolescenți și există trimiteri surprinzătoare la umorul negru” a continuat Kehr. „Aceasta a fost un film din Lumea Nouă, deși a fost lansat sub alt nume și prezintă modul inefabil al studioului de a submina genurile reacționare prin introducerea unor urme de ideologie progresistă”, a comentat criticul de film.

Filmul a câștigat 3,6 milioane de dolari în box office, deși a avut un buget de doar 220.000 de dolari.