Doliu în lumea filmului! A murit regizorul Paul Morrissey

Doliu în lumea filmului! Paul Morrissey, unul dintre primii colaboratori ai lui Andy Warhol și ai trupei Velvet Underground, precum și regizor al unor filme de cult precum „Flesh”, „Trash” și „Women in Revolt”, a încetat din viață la vârsta de 86 de ani. Biograful său, Michael Chaiken, a declarat pentru The New York Times că Morrissey a murit luni într-un spital din New York, în urma unei crize de pneumonie.

Paul Morrissey a fost o personalitate captivantă, cunoscut pentru pozițiile sale conservatoare, care a jucat totuși un rol esențial în atelierul „Factory” al lui Andy Warhol. Acolo, el a realizat filme cu buget redus despre dependenți de droguri și persoane din afara legii, colaborând cu un grup eclectic de modele, artiști, mondeni, travestiți și actori transgender, care aveau să devină faimoși sub numele de „superstarurile” lui Warhol.

Printre cele mai apreciate lucrări ale sale se numără:

„Trash” (1970), un film despre un dependent de heroină și prietena sa, avându-i în rolurile principale pe Joe Dallesandro și Holly Woodlawn;

„Flesh” (1968), cu Dallesandro în rolul unui escroc care își duce viața pe străzile New York-ului;

„Women in Revolt” (1971), o satiră a mișcării de eliberare a femeilor, în care joacă Candy Darling și Jackie Curtis, vedete ale universului Warhol, notează The Guardian.

Colaborările cu Andy Warhol

Morrissey a colaborat și la realizarea unor filme cult din scena underground alături de Andy Warhol, printre care „Chelsea Girls” (1966), pe care l-a co-regizat, și „Lonesome Cowboys” (1968), pentru care a scris scenariul.

Între 1966 și 1967, Morrissey a fost managerul trupei Velvet Underground și al cântăreței Nico, contribuind și la filmul The Velvet Underground and Nico: A Symphony of Sound. În aceeași perioadă, el a co-conceput și a dat numele seriei de spectacole multimedia „Exploding Plastic Inevitable” a lui Warhol, care includea performance-uri ale trupei.

Warhol și Morrissey au încetat să colaboreze în 1974, iar ulterior, Morrissey a vorbit în termeni critici despre fostul său partener, susținând că acesta își asuma merite exagerate pentru realizările lor comune.

Într-un interviu din 2012 pentru Bright Lights Film Journal, Morrissey declara că Warhol „nu a făcut nimic în întreaga sa viaţă. A trecut prin ea ca un zombi şi asta a dat roade pe termen lung”.

Cine a fost Paul Morrissey

Născut în 1938 în Manhattan, Morrissey a fost crescut în spirit catolic în New York, urmând școli și universități catolice, înainte de a se înrola în armata americană. În 1960, el a deschis un cinematograf underground în East Village, unde proiecta propriile scurtmetraje, alături de primele lucrări ale lui Brian De Palma.

După încheierea colaborării cu Andy Warhol, regizorul și-a continuat cariera cinematografică, realizând inclusiv parodia din 1978 a poveștii „Sherlock Holmes”, The Hound of the Baskervilles, avându-i în distribuție pe Dudley Moore și Peter Cook, și filmul Forty Deuce, cu Kevin Bacon, care a fost prezentat la Festivalul de Film de la Cannes în 1982.

Ultimul său film, News From Nowhere, a fost lansat în 2010.