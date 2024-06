Ron Simons este cel care a produs numeroase producții pe Broadway, inclusiv „Porgy and Bess”, „A Gentleman’s Guide to Love and Murder” și „Jitney”. Cauza morții nu a fost făcută publică, scrie Hollywoodreporter.

„Cu inima îndurerată anunțăm moartea prietenului nostru iubit, Ronald Keith Simons. Ne vom aminti mereu de el! Odihnește-te în piață”, a scris compania SimonSays Entertainment.

Ron Simons și-a început cariera la Microsoft

Născut la Detroit pe 30 noiembrie 1960, Simons nu a urmat o carieră în actorie și teatru, deși și-ar fi dorit.

După ce a absolvit Columbia Business School în 1989 cu o diplomă în marketing și afaceri internaționale, și-a început cariera la Microsoft, ca manager de produs, în San Francisco.

Abia mai târziu, la 39 de ani, a decis să renunțe la acest job și să-și urmeze visul de a avea o carieră în lumea divertismentului.

Și-a luat masteratul în actorie de la Universitatea din Washington și s-a mutat din California la New York, unde s-a alăturat Teatrului Clasic din Harlem și a început să primească roluri secundare în filme și emisiuni TV.

S-a îndreptat spre producție când nu a mai primit suficiente roluri

A jucat în seriale cunoscute precum „Jonny Zero”, „Law & Order: Criminal Intent”, ”Gun Hill Road”, și în filmele ”The Defenders”, ”Daredevil”, ”The Resident” și ”Then Came You”.

Cu toate acestea, Simons a decis să se îndrepte spre producție atunci când nu a mai obținut atât de multe roluri pe cât și-ar fi dorit. Așa că a fondat SimonSays Entertainment, în 2009.

Primul job de producător a fost cu filmul ”Night Catches Us”, cu Kerry Washington și Anthony Mackie în rolurile principale.

În teatru, a produs punerea în scenă din 2012 a operei ”Porgy and Bess”, cu Audra McDonald și Norm Lewis.

Simons a continuat să coproducă mai multe spectacole pe Broadway de-a lungul carierei sale, câștigând premii Tony pentru ”Porgy and Bess”, ”A Gentleman’s Guide to Love and Murder”, ”Vanya and Sonia”.

„Suntem profund îndurerați de anunțul privind decesul prietenului și fostului administrator Ron Simon”, spune Teatrul Clasic din Harlem într-o declarație. „Gândurile noastre se îndreaptă acum spre familia lui. Ron a lăsat în urmă o moștenire de neegalat pe Broadway și nu numai. Ne vom aminti mereu de bunătatea și talentul lui incredibil care i-au inspirat pe mulți.”

Moartea lui vine la câteva luni după decesul altui producător cunoscut

Decesul său vine la două luni după moartea unui alt producător celebru de la Hollywood. Actorul și producătorul american Zack Norman a încetat din viață, în luna mai, la 83 de ani, din cauze naturale.

Zack Norman a jucat pe scenele unor teatre de comedie în a doua jumătate a anilor 1960 și a lucrat la Cluburile Playboy, Flamingo și Copacabana alături de trupa Temptations. Și-a făcut debutul TV în 1969, făcând stand-up comedy la The Tonight Show cu Johnny Carson.

A făcut aproximativ 20 de filme în anii 1970, înainte de a lucra la câteva filme memorabile ale anilor ’80: a avut un rol mic în ”Ragtime” (1981) regizat de Milos Forman, înainte de a fi distribuit în rolul vărului Ira în ”Romancing the Stone” (1984) al lui Robert Zemeckis, alături de Michael Douglas și Kathleen Turner.

Ca producător, Norman a lucrat la „Hearts and Minds”, filmul din 1974 care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film documentar, un punct culminant al carierei sale cinematografice.

În anii 1970, Norman a dezvoltat și o pasiune pentru artă. Colecția sa include lucrări de Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol și Keith Haring.