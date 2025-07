Președintele Nicușor Dan anunță când ar fi gata noua lege a salarizării

Președintele Nicușor Dan a afirmat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că în următorul an sau cel mult un an și jumătate ar putea fi adoptat un pachet echilibrat de măsuri privind impozitarea și taxarea în România.

La întrebarea dacă este posibilă modificarea unor măsuri care au stârnit nemulțumiri în rândul unor categorii sociale, șeful statului a spus că sunt aproximativ 200 de sporuri acordate prin lege, unele incluse în salariu, altele nu, pentru diverse categorii profesionale, iar analiza și modificarea lor nu se pot face rapid, în doar 30-40 de zile.

El a subliniat că România are nevoie de o Lege a salarizării, agreată de toate partidele din coaliție, care să abordeze cu atenție toate categoriile profesionale și să elimine sporurile, incluzând cele justificate în salariul de bază. Această lege ar urma să fie stabilă pentru mulți ani, iar procesul de adoptare și implementare ar putea dura un an, poate un an și jumătate.

„Da, vă dați seama că totul e… Să ne uităm la sporuri de exemplu: sunt vreo 200 de sporuri care de-a lungul timpului au fost acordate prin lege, unele sunt incluse în salariu, altele nu, au fost acordate diferitelor categorii profesionale. Nu se putea face o analiză în 30-40 de zile pe toate cele 200 de sporuri și să fie și făcute și proiectele de modificare pentru actele normative. România are nevoie – și toate partidele din coaliție au fost de acord cu asta, de o Lege a salarizării în care să avem o abordare foarte nuanțată pe toate categoriile profesionale și să dispară sporurile. În funcție de ce sunt actualmente sporuri justificate să fie incluse în Legea salarizării unitare și de legea asta să nu ne mai atingem ani de zile. Cam asta e unde trebuie să ajungem, dar probabil să ajungem aici ne trebuie un an-un an și jumătate”, a spus președintele.

Nicușor Dan a afirmat că a avut o atitudine nuanțată față de Guvern și a recunoscut că unele măsuri au trebuit adoptate rapid, „din topor”, deoarece timpul nu permitea o analiză amănunțită și presiunile erau mari.

„Ați văzut că am avut o atitudine nuanțată față de Guvern, unde le dau dreptate e că au trebuit luate niște măsuri, să zic așa, din topor, că nu era timp de analiză și ne presa timpul”, a declarat el.

Șeful statului a estimat că într-un interval de un an până la un an și jumătate ar putea fi elaborat un set de măsuri echilibrate privind impozitarea și taxarea în România.

„Într-un an – un an și jumătate am putea să avem un set de măsuri echilibrate asupra impozitării și taxării în România”, a spus acesta.

Ce se întâmplă cu pensiile speciale

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Nicușor Dan a afirmat că magistrații care, deși au îndeplinit condițiile legale pentru pensionare, aleg să continue activitatea vor păstra aceleași drepturi și condiții ca și până acum. Președintele Nicușor Dan a garantat că aceste prevederi vor fi incluse în noua lege a magistraților.

El a subliniat importanța ca magistrații să poată munci fără teama de a-și pierde drepturile actuale. Astfel, cei care amână pensionarea și rămân în sistem vor beneficia în continuare de aceleași avantaje de care se bucurau la momentul respectiv.

„Mesajul foarte ferm. În legea magistraților, în acest moment, există o prevedere tranzitorie: persoanele care îndeplinesc condiția de pensionare își păstrează drepturile pe care legea le prevede dacă ies la pensie mai târziu. Această prevedere va rămâne și în modificările la viitoarea lege a magistraților. Mesajul meu este că toți cei care îndeplinesc vârsta de pensionare în acest moment nu trebuie să se precipite să iasă din sistem pentru că această prevedere va rămâne în vigoare”, a transmis șeful statului.

Mai multe puteți citi aici.