Întrebat dacă este de acord cu interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, Nicușor Dan a spus că nu are, deocamdată, o opinie formată. Președintele a explicat că subiectul ridică atât chestiuni de constituționalitate, cât și probleme economice, dar că nu a avut timpul necesar pentru a le analiza în profunzime.

El a declarat că va reveni cu un punct de vedere abia după ce va evalua toate implicațiile. Șeful statului a adăugat că este conștient de sensibilitatea subiectului și de importanța unui răspuns argumentat, dar a evitat să se pronunțe fără o analiză temeinică.

„Nu am o opinie, mărturisesc că nu am. Există două componente: dacă o astfel de decizie ar fi sau n-ar fi constituțională, aceasta ar fi prima chestiune. A doua este cea economică, nu am aprofundat.

În cadrul aceleiași conferințe, Nicușor Dan a fost întrebat despre decretele de pensionare și de numire în funcție a magistraților, care au fost întârziate. CSM a criticat public această întârziere, acuzând că ea generează disfuncționalități în sistemul judiciar.

Președintele a respins acuzațiile și a afirmat că este vorba doar de o întârziere administrativă. Potrivit lui, unele dintre dosarele venite de la CSM erau incomplete, motiv pentru care a cerut completarea lor. După ce actele au fost completate și verificate, acestea au fost analizate de echipa prezidențială.

Nicușor Dan a spus că a lipsit timpul necesar pentru a le semna imediat, dar a promis că procesul va fi finalizat în scurt timp. El a insistat că nu este vorba despre un conflict cu sistemul judiciar, ci despre o procedură administrativă care urmează cursul firesc.

Șeful statului a răspuns și criticilor venite din partea CSM, care a transmis o scrisoare deschisă pe 7 iulie, solicitând urgentarea semnării decretelor pentru peste 50 de judecători. Nicușor Dan a afirmat că membrii Consiliului și-au ales greșit ținta criticilor.

Nicușor Dan a declarat că este unul dintre politicienii care înțelege realitățile din instanțe și respectă volumul de muncă al magistraților, inclusiv faptul că mulți dintre ei lucrează și în weekend pentru redactarea deciziilor. Președintele a adăugat că susține independența justiției și consideră că atacurile publice împotriva magistraților aduc prejudicii democrației.

În opinia sa, CSM ar trebui să-l vadă ca pe un partener și nu ca pe un adversar, reiterând că va semna toate decretele în cel mai scurt timp posibil.

„Cred că şi-au ales prost persoana împotriva căreia să iasă printr-un comunicat de presă. Eu sunt unul dintre politicienii care am fost des în sala de judecată, care înţelege că sunt mulţi magistraţi care lucrează sâmbătă şi duminica pentru a redacta, înţelege că volumul de muncă este de multe ori peste puterile unei persoane şi sunt un politician care, de asemenea, înţelege că în acest – nu ştiu cum să-i spun – oprobriu public la adresa magistraţilor face rău democraţiei din România. CSM cred că ar trebui să se gândească la mine ca la un partener. Acesta fiind spuse, sunt vreo 40-50 de cereri de pensionare care au ajuns la mine. M-am uitat la ele, am văzut că cererile sunt incomplete, adică au o rezoluţie, nu ştiu cum se numeşte actul administrativ al CSM, dar nu şi toate actele. Am solicitat ca dosarele să fie completate. Asta s-a întâmplat. Deci în momentul acela dosarele au venit complete şi cele care veniseră iniţial au fost completate. Ele au venit la mine după ce le-au verificat şi colegii mei acum două-trei săptămâni, am încercat în perioada aceasta dar nu am avut timp să mă uit pe ele. E o chestiune de zile până să le semnez, nu este un război, răzmeriţă, pur şi simplu o chestiune administrativă”, a explicat Nicușor Dan, într-o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni.