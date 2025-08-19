Ministrul Economiei, Radu-Dinel Miruță, atrage atenția asupra riscului ca măsurile fiscale aplicate în grabă să afecteze exact baza de la care statul așteaptă venituri – mediul de afaceri. El subliniază că, în goana după „pachete de măsuri – 1, 2, 3, x”, este esențial „să nu îi sufocăm pe cei de la care vrem să strângem taxe” și, totodată, „să nu mai ocolim eliminarea privilegiilor, indiferent ce nume și forme au luat în ani de zile”.

Referindu-se la proiectul propus de Secretariatul General al Guvernului privind selecția conducerii din companiile de stat, Miruță recunoaște că este necesar, dar avertizează că, în forma actuală, acesta nu aduce schimbări reale.

Din contră, „betonează și mai tare betonul proaspăt turnat înaintea formării acestei coaliții”. Ministrul sugerează că este nevoie de o discuție politică autentică în coaliție, una bazată pe răbdare și argumente: „Lucrurile bune se fac cu răbdare și consecvență”.

Totodată, el se arată îngrijorat de propunerea privind creșterea la 8.000 de lei a capitalului social minim necesar pentru înființarea unei firme. Deși înțelege rațiunea din spatele măsurii, o consideră inadecvată ca instrument de selecție. „E o treaptă cam bruscă și e datoria mea, ca ministru al Economiei, să am grijă să nu se transforme într-un zid pentru antreprenori.”

În opinia sa, este nevoie de „o granularitate mai fină” pentru a combate firmele-fantomă fără a-i penaliza pe cei care încearcă să construiască afaceri oneste.

Miruță vorbește și despre nevoia unei relații corecte între stat și antreprenori. „Antreprenoriatul e un parteneriat: statul trebuie să fie corect și transparent, iar cetățeanul care pornește la drum să fie serios și responsabil.”

Iar într-o coaliție diversă, cu viziuni diferite, ministrul consideră că „înțelept este să te așezi la masă și să aduci argumente raționale”. Doar așa, spune el, se poate construi o „politică de calitate” și o relație de încredere cu cetățenii.