A murit Michael Schlesinger

Michael Schlesinger a murit pe 9 ianuarie 2025 în Los Angeles, la Spitalul Cedars-Sinai, unde era tratat pentru o formă rară și agresivă de cancer care tocmai fusese diagnosticată.

Deși era un executiv din spatele scenei, puțin cunoscut publicului, a avut un impact semnificativ la nivel profesional înainte de a se retrage în 2012. Apoi a început o altă carieră ca regizor, inițial de scurtmetraje de comedie, iar anul trecut a debutat în lungmetraj cu „Rock and Doris (Try to) Write a Movie”, care a avut premiera la Festivalul Internațional de Comedie Palm Springs.

Moartea sa a stârnit o val de tristețe și amintiri, vizibile cel mai bine pe Facebook, de la prieteni, mulți dintre aceștia împărtășind pasiunea sa pentru comedia de film și filmele clasice din Hollywood, dar toți amintindu-și o personalitate vibrantă, vocală și entuziastă.

Prietenii săi apropiați includeau regizori precum Joe Dante („Gremlins”), curatori de film și profesioniști în restaurare, scriitori și alții cu un fir comun: pasiunea pentru filmele de studio clasice, adesea printr-o entuziasm comun pentru filme care variază de la clasice la filme B uitate, cum ar fi „Sh! The Octopus”, o comedie Warner Bros. din 1937, acum disponibilă pe DVD în mare parte datorită sprijinului său.

„Michael a fost un campion al cauzelor pierdute, în special al filmelor pierdute. De fiecare dată când a fost angajat de un studio, a luptat din răsputeri nu numai pentru a salva aceste opere, ci și pentru a le distribui în cinematografe și pe casete video, astfel încât publicul să poată împărtăși visele sale”, a transmis Dennis Doros, co-proprietar al Milestone Films.

Cariera lui Michael Schlesinger

Michael Schlesinger s-a născut în septembrie 1950 în Dayton, Ohio. Interesul său pentru filme includea nu doar comedii, ci și filmele cu monștri vintage, scurtmetraje (în special cele cu Three Stooges și desenele animate Looney Tunes) și altele.

După ce a absolvit Universitatea Ohio în 1972, cu scopul de a urma o carieră creativă în film, a lucrat inițial în Cincinnati pentru distribuitorul regional independent Tri-State Theaters. În această perioadă, a fost co-proprietar al unui teatru repertoriu local și a găzduit filme clasice la o stație TV, potrivit IndieWire.

Deși mutarea sa la Los Angeles avea scopul de a lansa o carieră creativă, cunoștințele sale extinse despre film l-au dus la un loc de muncă la United Artists Classics, în divizia lor de filme repertoriu.

Un proiect important la care a fost implicat a fost reeditarea în 1988 (cu noi copii) a filmului „The Manchurian Candidate” al lui John Frankenheimer din 1962.

La insistențele șefului distribuției Paramount Pictures, Jeff Blake, s-a mutat apoi la acest studio. După ce a susținut o lansare de succes a aniversării de 50 de ani a „Citizen Kane”, un grup de cineaști care încercau să restaureze „It’s All True” al lui Orson Welles, incomplet, au apelat la Paramount, care deținea drepturile asupra materialului filmat rămas, pentru ajutor la restaurare.

A gestionat acest proiect în ciuda obiecțiilor unor directori sceptici (Blake plecase la Sony) și, deși lucrarea restaurată a primit aprecieri și premii, acest lucru i-a costat jobul.

A întâmpinat rezistență în a aduce filme importante în fața publicului

Susținerea sa pentru „White Dog” al lui Samuel Fuller a generat și mai mulți dușmani, fiind un alt exemplu al modului în care s-a confruntat cu rezistența pentru a aduce filme importante în fața publicului.

Blake l-a adus apoi la Sony, unde a prosperat cu o libertate mai mare. Supravegherea sa a inclus restaurarea în 70mm a „Lawrence of Arabia”, lansarea improbabilă a horrorului cu buget mic „The Lost Skeleton of Cadavra” și versiunea americană a „Godzilla 2000” (a supravegheat personal dublarea), care a avut încasări de 10 milioane de dolari în distribuția largă pe teritoriul SUA.

Prietenia sa cu regretatul regizor Budd Boetticher a făcut ca implicarea sa în lansarea pe video home a western-urilor clasice din anii 1950 ale acestuia să fie o muncă de iubire.

După pensionare, a devenit și mai activ

Adesea făcea comentarii vocale pentru DVD-uri, a regizat și a scris o serie de scurtmetraje de comedie produse de el înainte de debutul său în lungmetraj anul trecut.

De-a lungul a 50 de ani, a fost o figură majoră la festivalurile de film clasic Cinevent din Columbus și Cinecon din Los Angeles. Pe tot parcursul acestei perioade, se bucura de prietenii reale cu figuri cinematografice, adesea veterane și uneori uitate, pe care le prezenta pe rețelele sale sociale.