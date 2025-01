Partenerul de lungă durată al lui Tony Slattery, Mark Michael Hutchinson, a confirmat decesul, explicând că evenimentul a survenit după un incident duminică seara. Slattery, o figură emblematică a divertismentului britanic, a lăsat în urmă o moștenire remarcabilă în lumea comediei și a televiziunii.

Născut pe 9 noiembrie 1959 în Stonebridge, nordul Londrei, Slattery și-a descoperit pasiunea pentru teatru în timpul studiilor la Universitatea Cambridge. Acolo, a devenit parte a prestigiosului grup de comedie Cambridge Footlights, unde a lucrat alături de viitoare vedete precum Stephen Fry, Hugh Laurie, Emma Thompson și Sandi Toksvig. Președinția grupului a fost un moment definitoriu pentru el, oferindu-i ocazia de a-și perfecționa talentul în comedia de improvizație, conform Variety.

Cariera sa în televiziune a început în 1983, când a devenit un obișnuit al emisiunii „Saturday Stayback” de Chris Tarrant. Recunoașterea largă a venit în 1988, odată cu participarea sa la emisiunea „Whose Line Is It Anyway?”, unde a strălucit prin spontaneitate și umor. De-a lungul anilor ’90, Slattery a fost o prezență constantă în divertismentul britanic, apărând în emisiuni precum „Have I Got News for You” și „Just a Minute”. A găzduit și programe proprii, inclusiv emisiunea de critică cinematografică „Saturday Night at the Movies”.

A avut roluri memorabile în mai multe filme

Pe lângă succesul său în comedie, Slattery a avut roluri memorabile în filme precum „How to Get Ahead in Advertising” (1989), „Peter’s Friends” (1992) și thrillerul „The Crying Game” (1992). În televiziune, a apărut în sitcomuri populare, printre care „That’s Love” și „Red Dwarf”. În anii 2000, a revenit în lumina reflectoarelor cu roluri în seriale precum „Bad Girls”, „Life Begins” și „Kingdom”.

În ciuda succesului său profesional, Slattery a avut de înfruntat dificultăți personale semnificative. După ce a părăsit „Whose Line Is It Anyway?” în 1995, a trecut printr-o criză profundă, marcată de dependența de cocaină și alcool. Ulterior, a fost diagnosticat cu tulburare bipolară, un diagnostic care a explicat o parte din suferințele sale.

În 2020, a apărut într-un documentar BBC din seria „Horizon”, unde a vorbit deschis despre traumele copilăriei și provocările legate de sănătatea mintală. În ultimii ani, Slattery a reușit să revină în atenția publicului, organizând evenimente live și lucrând la o serie de podcasturi, găsindu-și din nou locul în inimile fanilor săi.

Colegii și prietenii săi au reacționat cu emoție la vestea dispariției sale

Colegii și prietenii săi au reacționat cu emoție la vestea dispariției sale. Stephen Fry, un vechi prieten din perioada Cambridge, l-a descris drept un suflet blând și un talent extraordinar, exprimându-și tristețea că Slattery a fost luat de soartă tocmai când părea să își regăsească echilibrul.