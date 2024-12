Lumea filmului, în doliu! Charles Shyer s-a stins din viață

Charles Shyer, regizorul îndrăgitului film Father of the Bride și co-scenarist al celebrului Private Benjamin, a încetat din viață vineri, la vârsta de 82 de ani. Vestea pierderii sale a fost confirmată de familia sa printr-o declarație emoționantă pentru Variety.

„Cu o durere de nedescris, anunțăm trecerea în neființă a iubitul nostru tată, Charles Shyer”, au transmis apropiații săi. „Plecarea lui lasă un gol imens în inimile noastre, dar moștenirea sa trăiește prin copiii săi și prin deceniile de muncă extraordinară pe care le-a lăsat în urmă. Onorăm viața incredibilă pe care a dus-o și știm că nu va mai exista niciodată altcineva ca el.”

Despre Charles Shyer

Shyer a fost o figură iconică în lumea filmului, cunoscut pentru colaborările sale de succes alături de Nancy Meyers, alături de care a scris scenariul pentru Private Benjamin (1980), nominalizat la Oscar.

Această comedie a marcat nu doar carierele lor, ci și pe cea a actriței Goldie Hawn, care a primit o nominalizare pentru interpretarea memorabilă a unei tinere mondene ce se înrolează în armată dintr-un impuls.

Un alt moment de glorie pentru Charles Shyer a fost regia filmului Father of the Bride (1991), o reinterpretare emoționantă a comediei din 1950.

Cu Diane Keaton și Steve Martin în rolurile principale, filmul a devenit rapid un clasic, explorând cu tandrețe relația dintre un tată și fiica lui aflată pe punctul de a se căsători. Succesul a fost atât de mare, încât a inspirat o continuare în 1995.

De-a lungul carierei, Shyer a demonstrat o capacitate rară de a da viață poveștilor captivante, precum The Parent Trap (1998), în care Lindsay Lohan a strălucit în rolul gemenelor separate de părinți, și Irreconcilable Differences (1984), unde o tânără Drew Barrymore a oferit o interpretare memorabilă.

Până în ultimele clipe ale vieții, Shyer a rămas activ și creativ. În 2023, a regizat The Noel Diary, o dramă sensibilă, și a co-scris comedia de sărbători Best. Christmas. Ever. pentru Netflix.

Charles Shyer lasă în urmă patru copii, Hallie Meyers-Shyer (37 de ani), Annie Meyers-Shyer (44 de ani), Sophia Shyer (18 ani) și Jacob Shyer (18 ani). Deși cauza exactă a morții nu a fost dezvăluită, amintirea sa va dăinui în inimile celor care l-au cunoscut și l-au iubit, precum și în operele sale care vor inspira generații întregi.

Lumea filmului pierde o legendă, dar moștenirea lui Charles Shyer rămâne o lumină strălucitoare în istoria cinematografiei.