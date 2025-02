Doliu în lumea filmului! Roberto Orci s-a stins din viață

Industria cinematografică este în doliu după dispariția scenaristului și producătorului americano-mexican Roberto Orci, un nume de referință în lumea filmului SF și de acțiune. Creatorul talentat, care a contribuit la succesul unor producții emblematice precum Star Trek, Transformers și Fringe, a încetat din viață marți, la vârsta de 51 de ani, în Los Angeles, orașul în care locuia. Cauza decesului a fost o afecțiune renală.

Plecarea sa lasă un gol imens în industria cinematografică, dar moștenirea lui artistică va continua să inspire generații de cineaști și spectatori. Odihnească-se în pace!

Despre Roberto Orci

Născut în Mexic, Orci și-a urmat pasiunea pentru film la Crossroads School din Los Angeles, unde l-a cunoscut pe Alex Kurtzman, cel alături de care avea să creeze o serie de povești spectaculoase ce au captivat milioane de fani din întreaga lume.

Alături de partenerul său de creație, Alex Kurtzman, Roberto Orci a scris și produs scenarii care au marcat cinematografia modernă. Printre cele mai cunoscute proiecte ale sale se numără reboot-urile Transformers (2007) și Star Trek (2009), dar și filme de succes precum Now You See Me, Ender’s Game, The Amazing Spider-Man 2, Mission: Impossible III, Star Trek Beyond (2016) și The Island (2005).

Contribuțiile sale s-au extins și în televiziune, unde a semnat seriale longevive și îndrăgite precum Hawaii Five-0, Alias, Sleepy Hollow și Fringe.

Telespectatorii nu-l vor uita curând

Oamenii din lumea largă nu-i vor uita munca prea curând. Sute de oameni din lumea largă au transmis condoleanțe familiei îndoliate, iar lui i-au adus un ultim omagiu pe rețelele sociale.