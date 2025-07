Construirea averii necesită investiții inteligente. Dar dacă intenționați să lăsați bunuri moștenitorilor, trebuie să înțelegeți modul în care legile fiscale pot afecta moștenirea.

Îți poți lăsa pensia moștenire! În 2025, în SUA vor intra în vigoare mai multe modificări cheie ale impozitelor pe succesiune și succesiune. Aceste noi legi vor influența cât de mult pot primi moștenitorii fără a fi taxați și modul în care succesiunea este impozitată atât la nivel federal, cât și la nivel statal, scrie financebuzz.

Îți poți lăsa pensia moștenire

Indiferent dacă sunteți pensionar și planificați să lăsați pensia moștenire sau vă așteptați la o moștenire, iată ce trebuie să știți despre schimbările din acest an.

Scutirea de impozitul federal pe succesiune expiră la finele anului

Începând cu 2025, suma scutirii federale pentru impozitele pe succesiune va crește la 13,99 milioane de dolari pe persoană. Aceasta este o creștere de la 13,61 milioane de dolari în 2024.

Înseamnă că impozitele federale nu se vor aplica succesiunilor până când acestea nu depășesc pragul de 13,99 milioane de dolari. Cuplurile căsătorite pot dubla suma. Astfel pot economisi aproape 28 de milioane de dolari de impozitele federale pe succesiune. Această scutire urmează să expire la sfârșitul anului 2025, cu excepția cazului în care Congresul ia măsuri pentru a o prelungi. Dacă legea expiră conform, scutirea ar putea fi semnificativ mai mică începând cu 2026.

Excluderea anuală a impozitului federal pe donații

Excluderea anuală a impozitului pe donații va crește la 19.000 USD per donator în 2025, de la 18.000 USD în 2024.

Înseamnă că persoanele fizice pot dona până la această sumă oricăror persoane doresc în acest an, fără ca suma să fie luată în considerare pentru scutirea de impozit pe succesiune pe viață.

Pentru cuplurile căsătorite, limita combinată a donațiilor scutite de impozit va fi de 38.000 USD per destinatar. Această modificare oferă o oportunitate excelentă de a transfera treptat averea fără a necesita impozite federale.

Deși 2025 aduce o creștere a scutirii de impozit pe succesiune, o schimbare mai mare ar putea avea loc în 2026.

Legea privind reducerile de impozite și locurile de muncă din 2017 a crescut semnificativ plafonul impozitului federal pe succesiune. Dar prevederile legii expiră la sfârșitul acestui an. În acel moment, suma scutirii ar putea reveni la nivelurile de dinainte de 2017.

Mulți observatori se așteaptă ca Congresul și președintele Donald Trump să colaboreze pentru a prelungi reducerile de impozite. În acest caz, s-ar putea ca nivelul scutirii de impozit pe donații și succesiuni să nu scadă, așa cum se tem unii acum.

Unele state percep un impozit suplimentar pe succesiune

Pe lângă impozitele federale pe succesiune, unele state percep un impozit suplimentar pe succesiune. New York este unul dintre aceste state. În 2025, excluderea de la impozitul pe succesiune în New York crește la 7,16 milioane de dolari, față de 6,94 milioane de dolari în 2024. Impozitul pe succesiune în sine variază de la 3,06% la 16% în New York.

Impozitul pe succesiune în Connecticut este o cotă fixă ​​de 12%.