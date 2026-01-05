După ce majorarea aferentă anului 2025 a fost blocată prin Ordonanța de Urgență 156/2024, cunoscută drept „OUG trenuleț”, adoptată de guvernul Ciolacu, indexarea pentru 2026 a fost anulată prin articolul XXV din Legea 141/2025, denumită „Legea Bolojan”, potrivit informațiilor publicate de Edupedu.

Astfel, alocațiile rămân la nivelul din decembrie 2025, adică la același cuantum ca în decembrie 2024, ignorând creșterile necesare pentru a compensa inflația. Legea nr. 61/1993, care reglementează alocația de stat pentru copii, prevede la articolul 3 alin. 2 că cuantumul alocației se indexează automat anual cu rata medie a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior, conform sursei menționate.

În practică, însă, această prevedere legală a fost suspendată de două ori consecutiv, pentru anii 2025 și 2026, prin decizii politice adoptate în 2024 și 2025, ceea ce înseamnă că inflația din 2023 și 2024 nu a fost luată în calcul pentru ajustarea alocațiilor.

În prezent, alocațiile sunt de 292 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta peste 2 ani și de 719 lei pe lună pentru copiii sub 2 ani sau pentru copiii cu dizabilități. Rata inflației oficială a fost de 10,4% pentru 2023 și de 5,6% pentru 2024, valori care ar fi trebuit aplicate pentru indexările aferente anilor 2025 și 2026. În lipsa acestor ajustări, copiii pierd bani care li se cuvin conform legii, iar valoarea reală a alocațiilor scade semnificativ.

Pentru copiii cu vârsta peste 2 ani, neaplicarea indexării din 2025 a însemnat o pierdere de aproximativ 30,37 lei pe lună, echivalentă cu circa 364 de lei pe parcursul întregului an. În 2026, menținerea alocației la 292 de lei în loc de aplicarea indexării cu 5,6% pentru inflația din 2024 duce la o pierdere suplimentară de aproximativ 48,42 lei pe lună, adică 581 de lei pentru un an întreg. În total, pierderea cumulată pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani ajunge la aproximativ 945 de lei pentru cei doi ani consecutivi.

Situația este și mai gravă pentru copiii cu vârsta de sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilități, deoarece alocațiile lor sunt mult mai mari. Blocarea indexării din 2025 ar fi trebuit să crească alocația de la 719 lei la 793,78 lei, ceea ce înseamnă o pierdere de 74,78 lei pe lună sau aproximativ 897 de lei pe parcursul anului. Pentru 2026, menținerea cuantumului la 719 lei în loc de aplicarea indexării cu 5,6% ar fi trebuit să ducă alocația la 838,23 lei, generând o pierdere de 119,23 lei pe lună, adică 1.431 de lei pentru anul 2026. Astfel, pierderea cumulată pe cei doi ani pentru un copil din această categorie ajunge la aproximativ 2.328 de lei.

Aceste sume reprezintă bani care ar fi trebuit să fie acordați automat, conform legii, pentru a proteja puterea de cumpărare a alocațiilor și a preveni influențele politice asupra acestui drept. Blocarea indexărilor a fost justificată de guvernele Ciolacu și Bolojan prin argumente de austeritate, însă consecințele directe afectează copiii și familiile acestora. Indexarea anuală cu inflația a fost introdusă tocmai pentru a proteja valoarea reală a alocațiilor, pentru ca sumele să nu fie erodate de creșterea prețurilor, iar dreptul copiilor să fie respectat indiferent de schimbările politice.