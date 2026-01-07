Elevii din toată țara revin joi, 8 ianuarie, la cursuri, după vacanța de iarnă prilejuită de sărbătorile de Crăciun și Anul Nou.

Reluarea activităților școlare are loc conform calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, care stabilește structura anului școlar 2025–2026, organizată pe intervale clare de cursuri și vacanțe.

Anul școlar a început luni, 8 septembrie 2025, iar primul modul de cursuri s-a desfășurat până vineri, 24 octombrie 2025, fiind urmat de vacanța de toamnă.

Cel de-al doilea interval de cursuri a avut loc între 3 noiembrie și 19 decembrie 2025, înainte de vacanța de iarnă, care s-a întins din 20 decembrie 2025 până pe 7 ianuarie 2026.

După această pauză, elevii revin în bănci joi, 8 ianuarie.

Următoarele module de cursuri și vacanțe diferă parțial în funcție de deciziile inspectoratelor școlare județene.

Astfel, cursurile se desfășoară între 8 ianuarie și începutul lunii februarie, apoi urmează o vacanță mobilă de o săptămână, stabilită la nivel local, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026.

După această pauză, elevii continuă cursurile până la 3 aprilie 2026, când începe vacanța de primăvară, programată între 4 și 14 aprilie.

Ultimul modul de cursuri începe pe 15 aprilie și se încheie pe 19 iunie 2026, iar vacanța de vară va începe pe 20 iunie și va dura până pe 6 septembrie 2026.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura pe parcursul anului, între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, în funcție de deciziile fiecărei unități de învățământ.

Pentru clasele terminale, anul școlar are durate diferite.

Clasele a XII-a zi și a XIII-a seral încheie cursurile pe 5 iunie 2026, clasa a VIII-a pe 12 iunie, iar elevii din liceele tehnologice și din învățământul profesional pe 26 iunie 2026.