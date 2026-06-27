Prețurile la benzină și motorină s-au schimbat din nou. Unde alimentează cel mai ieftin șoferii pe 27 iunie

Prețurile la carburanți au rămas aproape neschimbate sâmbătă, 27 iunie 2026, în majoritatea stațiilor de alimentare din România. În marile orașe, benzina și motorina se vând, în general, la aceleași valori ca în ziua precedentă, singurele modificări fiind operate de câțiva distribuitori care au redus ușor tarifele la anumite produse.

Potrivit datelor centralizate de platforma peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard din principalele rețele naționale este disponibilă în continuare la Petrom, unde un litru costă 8,62 lei. Rompetrol s-a apropiat de acest nivel de preț, în timp ce la motorină Petrom rămâne operatorul cu cel mai mic tarif dintre marile lanțuri, respectiv 9,18 lei/litru. Lukoil este singura companie care a redus prețul motorinei față de ziua precedentă.

În Capitală, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 8,62 lei/litru și este practicat de Petrom, fără modificări față de vineri.

Mol comercializează benzina cu 8,63 lei/litru, cu 5 bani mai puțin decât în ziua precedentă. Rompetrol menține prețul la 8,68 lei/litru, la fel ca OMV, Socar și Lukoil, care nu au operat modificări în ultimele zile.

Raportat la marile orașe din țară, Cluj-Napoca are în continuare cea mai ieftină benzină standard, la 8,59 lei/litru. În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai redus preț este de 8,62 lei/litru.

Petrom comercializează motorina standard la 9,18 lei/litru, același preț ca în ziua precedentă.

Rompetrol, OMV, Mol și Socar afișează același tarif, de 9,24 lei/litru. Singura modificare este la Lukoil, unde motorina s-a ieftinit cu 10 bani, de la 9,34 lei/litru la 9,24 lei/litru.

În ceea ce privește prețurile din marile municipii, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cea mai ieftină motorină standard, la 9,09 lei/litru. În București, Timișoara, Iași și Constanța, motorina costă 9,18 lei/litru.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate sau momentul în care operatorii actualizează tarifele.

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard costă sâmbătă 8,42 lei/litru și este disponibilă la o stație Petrolium din Reghin, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 8,54 lei/litru la o stație RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Evoluția prețurilor vine într-un context în care costurile combustibililor continuă să fie ridicate la nivel european.

Potrivit datelor publicate recent de Eurostat, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Statisticile mai arată că România este singurul stat membru în care motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Totodată, țara noastră se numără printre statele europene care au înregistrat cele mai accentuate creșteri ale prețurilor la carburanți în ultimele luni.