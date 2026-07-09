Curs valutar joi, 9 iulie. Cât valorează euro, dolarul și gramul de aur. BNR a publicat ultimele date
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar joi, 9 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 9 iulie 2026, cursul valutar oficial pentru principalele valute internaționale, precum și cotațiile pentru gramul de aur și Drepturile Speciale de Tragere (DST).
Curs valutar joi, 9 iulie. Cât valorează euro, dolarul și gramul de aur
Potrivit datelor publicate de BNR, un euro este cotat la 5,2363 lei, în timp ce dolarul american are un curs oficial de 4,5824 lei. Lira sterlină este cotată la 6,1448 lei, iar francul elvețian la 5,6762 lei.
În ceea ce privește celelalte valute importante, dolarul australian are o valoare de 3,1778 lei, dolarul canadian este cotat la 3,2315 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6270 lei. Dolarul singaporez valorează 3,5434 lei, iar dolarul din Hong Kong este cotat la 0,5847 lei.
Coroana cehă are un curs de 0,2158 lei, coroana daneză este cotată la 0,7005 lei, coroana norvegiană la 0,4696 lei, iar coroana suedeză la 0,4731 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, BNR a anunțat un curs de 3,6566 lei.
În Europa Centrală și de Est, zlotul polonez este cotat la 1,2146 lei, leul moldovenesc la 0,2607 lei, dinarul sârbesc la 0,0446 lei, hryvna ucraineană la 0,1029 lei, iar rubla rusească la 0,0604 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, cursul oficial este de 1,4610 lei.
Pe lista monedelor asiatice și din Orientul Mijlociu se regăsesc renminbi-ul chinezesc, cotat la 0,6745 lei, 100 de yeni japonezi, la 2,8212 lei, 100 de woni sud-coreeni, la 0,3029 lei, rupia indiană, la 0,0480 lei, bahtul thailandez, la 0,1370 lei, ringgitul malaysian, la 1,1240 lei, pesoul filipinez, la 0,0744 lei, 100 de rupii indoneziene, la 0,0253 lei, precum și dirhamul Emiratelor Arabe Unite, cotat la 1,2476 lei.
Totodată, lira turcească are un curs oficial de 0,0975 lei, lira egipteană este cotată la 0,0923 lei, realul brazilian la 0,8896 lei, peso-ul mexican la 0,2611 lei, randul sud-african la 0,2797 lei, iar shekelul israelian la 1,5108 lei.
BNR a publicat și cotația pentru gramul de aur, care este de 604,8260 lei, precum și valoarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST), stabilită la 6,2244 lei.
|Monedă / Activ
|Curs BNR (9 iulie 2026)
|Dolar australian (AUD)
|3,1778
|Dolar canadian (CAD)
|3,2315
|Franc elvețian (CHF)
|5,6762
|Coroană cehă (CZK)
|0,2158
|Coroană daneză (DKK)
|0,7005
|Liră egipteană (EGP)
|0,0923
|Euro (EUR)
|5,2363
|Liră sterlină (GBP)
|6,1448
|100 Forinți maghiari (HUF)
|1,4610
|100 Yeni japonezi (JPY)
|2,8212
|Leu moldovenesc (MDL)
|0,2607
|Coroană norvegiană (NOK)
|0,4696
|Zlot polonez (PLN)
|1,2146
|Rublă rusească (RUB)
|0,0604
|Coroană suedeză (SEK)
|0,4731
|Liră turcească (TRY)
|0,0975
|Dolar american (USD)
|4,5824
|Rand sud-african (ZAR)
|0,2797
|Real brazilian (BRL)
|0,8896
|Renminbi chinezesc (CNY)
|0,6745
|Rupie indiană (INR)
|0,0480
|100 Woni sud-coreeni (KRW)
|0,3029
|Peso mexican (MXN)
|0,2611
|Dolar neo-zeelandez (NZD)
|2,6270
|Dinar sârbesc (RSD)
|0,0446
|Hryvnă ucraineană (UAH)
|0,1029
|Dirham Emiratele Arabe Unite (AED)
|1,2476
|Baht thailandez (THB)
|0,1370
|Dolar Hong Kong (HKD)
|0,5847
|Shekel israelian (ILS)
|1,5108
|100 Rupii indoneziene (IDR)
|0,0253
|Peso filipinez (PHP)
|0,0744
|100 Coroane islandeze (ISK)
|3,6566
|Ringgit malaysian (MYR)
|1,1240
|Dolar singaporez (SGD)
|3,5434
|Gram de aur (XAU)
|604,8260
|DST (Drepturi Speciale de Tragere)
|6,2244
Banca Națională a publicat și noile cotații ale dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR
|Perioada
|ROBID 09.07
|ROBID 08.07
|ROBOR 09.07
|ROBOR 08.07
|O/N
|5,35%
|5,35%
|5,63%
|5,63%
|T/N
|5,35%
|5,35%
|5,63%
|5,63%
|1 săptămână
|5,43%
|5,43%
|5,71%
|5,70%
|1 lună
|5,46%
|5,45%
|5,74%
|5,74%
|3 luni
|5,54%
|5,54%
|5,84%
|5,84%
|6 luni
|5,60%
|5,59%
|5,92%
|5,92%
|12 luni
|5,64%
|5,64%
|5,98%
|5,98%
Comparativ cu ședința precedentă, indicele ROBID a rămas neschimbat pentru scadențele O/N, T/N, 1 săptămână, 3 luni și 12 luni, însă a crescut cu 0,01 puncte procentuale pentru scadențele la 1 lună și 6 luni.
În cazul indicelui ROBOR, valorile au rămas neschimbate pentru scadențele O/N, T/N, 1 lună, 3 luni, 6 luni și 12 luni. Singura modificare a fost înregistrată la scadența de o săptămână, unde indicele a urcat de la 5,70% la 5,71%.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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