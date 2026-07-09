Curs valutar joi, 9 iulie. Cât valorează euro, dolarul și gramul de aur. BNR a publicat ultimele date

Curs valutar joi, 9 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 9 iulie 2026, cursul valutar oficial pentru principalele valute internaționale, precum și cotațiile pentru gramul de aur și Drepturile Speciale de Tragere (DST).

Potrivit datelor publicate de BNR, un euro este cotat la 5,2363 lei, în timp ce dolarul american are un curs oficial de 4,5824 lei. Lira sterlină este cotată la 6,1448 lei, iar francul elvețian la 5,6762 lei.

În ceea ce privește celelalte valute importante, dolarul australian are o valoare de 3,1778 lei, dolarul canadian este cotat la 3,2315 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6270 lei. Dolarul singaporez valorează 3,5434 lei, iar dolarul din Hong Kong este cotat la 0,5847 lei.

Coroana cehă are un curs de 0,2158 lei, coroana daneză este cotată la 0,7005 lei, coroana norvegiană la 0,4696 lei, iar coroana suedeză la 0,4731 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, BNR a anunțat un curs de 3,6566 lei.

În Europa Centrală și de Est, zlotul polonez este cotat la 1,2146 lei, leul moldovenesc la 0,2607 lei, dinarul sârbesc la 0,0446 lei, hryvna ucraineană la 0,1029 lei, iar rubla rusească la 0,0604 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, cursul oficial este de 1,4610 lei.

Pe lista monedelor asiatice și din Orientul Mijlociu se regăsesc renminbi-ul chinezesc, cotat la 0,6745 lei, 100 de yeni japonezi, la 2,8212 lei, 100 de woni sud-coreeni, la 0,3029 lei, rupia indiană, la 0,0480 lei, bahtul thailandez, la 0,1370 lei, ringgitul malaysian, la 1,1240 lei, pesoul filipinez, la 0,0744 lei, 100 de rupii indoneziene, la 0,0253 lei, precum și dirhamul Emiratelor Arabe Unite, cotat la 1,2476 lei.

Totodată, lira turcească are un curs oficial de 0,0975 lei, lira egipteană este cotată la 0,0923 lei, realul brazilian la 0,8896 lei, peso-ul mexican la 0,2611 lei, randul sud-african la 0,2797 lei, iar shekelul israelian la 1,5108 lei.

BNR a publicat și cotația pentru gramul de aur, care este de 604,8260 lei, precum și valoarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST), stabilită la 6,2244 lei.

Monedă / Activ Curs BNR (9 iulie 2026) Dolar australian (AUD) 3,1778 Dolar canadian (CAD) 3,2315 Franc elvețian (CHF) 5,6762 Coroană cehă (CZK) 0,2158 Coroană daneză (DKK) 0,7005 Liră egipteană (EGP) 0,0923 Euro (EUR) 5,2363 Liră sterlină (GBP) 6,1448 100 Forinți maghiari (HUF) 1,4610 100 Yeni japonezi (JPY) 2,8212 Leu moldovenesc (MDL) 0,2607 Coroană norvegiană (NOK) 0,4696 Zlot polonez (PLN) 1,2146 Rublă rusească (RUB) 0,0604 Coroană suedeză (SEK) 0,4731 Liră turcească (TRY) 0,0975 Dolar american (USD) 4,5824 Rand sud-african (ZAR) 0,2797 Real brazilian (BRL) 0,8896 Renminbi chinezesc (CNY) 0,6745 Rupie indiană (INR) 0,0480 100 Woni sud-coreeni (KRW) 0,3029 Peso mexican (MXN) 0,2611 Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6270 Dinar sârbesc (RSD) 0,0446 Hryvnă ucraineană (UAH) 0,1029 Dirham Emiratele Arabe Unite (AED) 1,2476 Baht thailandez (THB) 0,1370 Dolar Hong Kong (HKD) 0,5847 Shekel israelian (ILS) 1,5108 100 Rupii indoneziene (IDR) 0,0253 Peso filipinez (PHP) 0,0744 100 Coroane islandeze (ISK) 3,6566 Ringgit malaysian (MYR) 1,1240 Dolar singaporez (SGD) 3,5434 Gram de aur (XAU) 604,8260 DST (Drepturi Speciale de Tragere) 6,2244

Perioada ROBID 09.07 ROBID 08.07 ROBOR 09.07 ROBOR 08.07 O/N 5,35% 5,35% 5,63% 5,63% T/N 5,35% 5,35% 5,63% 5,63% 1 săptămână 5,43% 5,43% 5,71% 5,70% 1 lună 5,46% 5,45% 5,74% 5,74% 3 luni 5,54% 5,54% 5,84% 5,84% 6 luni 5,60% 5,59% 5,92% 5,92% 12 luni 5,64% 5,64% 5,98% 5,98%

Comparativ cu ședința precedentă, indicele ROBID a rămas neschimbat pentru scadențele O/N, T/N, 1 săptămână, 3 luni și 12 luni, însă a crescut cu 0,01 puncte procentuale pentru scadențele la 1 lună și 6 luni.

În cazul indicelui ROBOR, valorile au rămas neschimbate pentru scadențele O/N, T/N, 1 lună, 3 luni, 6 luni și 12 luni. Singura modificare a fost înregistrată la scadența de o săptămână, unde indicele a urcat de la 5,70% la 5,71%.